  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zayıflayayım derken yüzünüzden olmayın: Doktor reçetesi şart Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: Dost ülke Türkiye'yi derinden etkileyecek adımı attı Her fırsatta internete giriyoruz Bağlanmayı çok sevdik! İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke belli oldu! Türkiye'nin sırası dikkat çekti! Dış ticaret mevzuatına aykırı davrandılar! Bakanlıktan o firmalara 7 ayda 9 milyara yakın ek ceza Galatasaray'dan forvete bomba isim: Folarin Balogun! Transferin maliyeti belli oldu Sakızla bastırıp geçmeyin! Ağız kokusu bu hastalığın ilk işareti olabilir Süt üretimi 995 bin 463 tona yükseldi Hayvancılık bitti diyenlere inekler cevap verdi Ölümler artınca uyardılar: O koda mutlaka bakın!
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
9 yıldır yasaklıydı: Türkiye bir şartla izin verecek!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

9 yıldır yasaklıydı: Türkiye bir şartla izin verecek!

Türkiye'de 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking.com ve Airbnb.com başta olmak üzere dünya çapında organizasyonlarda bulunan seyahat platformlarına şartlı izin verilecek.

#1
Foto - 9 yıldır yasaklıydı: Türkiye bir şartla izin verecek!

AK Parti, Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini, Meclis'e sundu. 9 yıldır erişim yasağı uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

#2
Foto - 9 yıldır yasaklıydı: Türkiye bir şartla izin verecek!

İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR Teklife göre, halen faaliyet gösteren yabancı platformların, kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alma zorunlu olacak. Yabancı dijital konaklama platformları Bakanlıktan turizm belgeli konaklama işletmeleri ile Bakanlıktan izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretini ve elektronik yolla gerçekleştirilen uçak bileti satışlarını doğrudan gerçekleştirebilecek.

#3
Foto - 9 yıldır yasaklıydı: Türkiye bir şartla izin verecek!

BELGE ÜCRETİ 5 MİLYON TL Düzenleme ile işletmelerin alacağı izin belgesi ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge, devredilemeyecek.

#4
Foto - 9 yıldır yasaklıydı: Türkiye bir şartla izin verecek!

PLATFORMALAR TURİZM PAYI ÖDEYECEK İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak. Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek./ kaynak: yasemin.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na "harekete geçin" çağrısı
Gündem

Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na “harekete geçin” çağrısı

Türk aile, bir seccade nedeniyle çıkan tartışma yüzünden 5 buçuk aydır Suudi Arabistan’da mahsur kaldı. Hukuk sarmalının ortasına düşen Eski..
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'den komik savunma! 'Özgür Öcalan' sloganına bakın ne cevap verdi
Gündem

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'den komik savunma! 'Özgür Öcalan' sloganına bakın ne cevap verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan UltrAslan lideri Sebahattin (Muzaffer) Şirin'in savcıl..
Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!
Gündem

Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!

Yazar Sinan Akyüz, Eskişehirli bir ailenin yaklaşık 5,5 aydır Mekke’de bulunduğunu ve 20 Ağustos’ta görülecek duruşmada yeniden hapse girme ..
Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama
Dünya

Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. İsrail işgalini meşrulaştırma..
Mahkemeden Sebahattin Şirin hakkında karar
Gündem

Mahkemeden Sebahattin Şirin hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan UltrAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin "ev ha..
Özgür’ün beceriksizliğini kendi çevresinden dinleyin! YP’lilerde büyük hayal kırıklığı
Gündem

Özgür’ün beceriksizliğini kendi çevresinden dinleyin! YP’lilerde büyük hayal kırıklığı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in en yakınındaki gazetecilerden Hilal Köylü, Terörsüz Türkiye oylamasında Özel’in kendi partisine söz g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23