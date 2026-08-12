9 yıldır yasaklıydı: Türkiye bir şartla izin verecek!
Türkiye'de 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking.com ve Airbnb.com başta olmak üzere dünya çapında organizasyonlarda bulunan seyahat platformlarına şartlı izin verilecek.
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Türkiye'de 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking.com ve Airbnb.com başta olmak üzere dünya çapında organizasyonlarda bulunan seyahat platformlarına şartlı izin verilecek.
AK Parti, Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini, Meclis'e sundu. 9 yıldır erişim yasağı uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR Teklife göre, halen faaliyet gösteren yabancı platformların, kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alma zorunlu olacak. Yabancı dijital konaklama platformları Bakanlıktan turizm belgeli konaklama işletmeleri ile Bakanlıktan izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretini ve elektronik yolla gerçekleştirilen uçak bileti satışlarını doğrudan gerçekleştirebilecek.
BELGE ÜCRETİ 5 MİLYON TL Düzenleme ile işletmelerin alacağı izin belgesi ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge, devredilemeyecek.
PLATFORMALAR TURİZM PAYI ÖDEYECEK İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak. Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek./ kaynak: yasemin.com
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