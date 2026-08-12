Petrol fiyatları neden yükseliyor? ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR EIA'nın raporunda petrol piyasasının talep tarafına ilişkin beklentiler de aşağı yönlü bir görünüm ortaya koydu. Küresel petrol tüketiminin 2026'da bir önceki yıla göre günlük yaklaşık 1,2 milyon varil azalarak 102,7 milyon varile gerilemesi bekleniyor. Talepteki düşüşün yaklaşık 800 bin varillik bölümünün OECD dışındaki ülkelerden kaynaklanacağı tahmin ediliyor. Bu ülkelerin günlük petrol tüketiminin 2025'teki 58,1 milyon varil seviyesinden bu yıl 57,2 milyon varile gerilemesi öngörülüyor. Buna karşın küresel petrol talebinin 2027'de yeniden toparlanacağı tahmin ediliyor. Talebin gelecek yıl günlük yaklaşık 2,2 milyon varil artarak 105 milyon varile ulaşması bekleniyor. Bu seviyenin, 2025 yılındaki ortalama küresel petrol tüketiminin günlük yaklaşık 1 milyon varil üzerinde olacağı hesaplanıyor.