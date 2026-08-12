Petrol fiyatları neden yükseliyor? ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ TRAFİKTE SERT DÜŞÜŞ Raporda, petrol fiyatlarının son dönemde jeopolitik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği nedeniyle önemli dalgalanmalar yaşadığına işaret edildi. ABD ile İran arasında haziranda imzalanan mutabakat zaptının ardından Brent petrolün varil fiyatının 2 Temmuz'da 69 dolara kadar gerilediği hatırlatılan raporda, ancak temmuz ayının ilerleyen günlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırıların yeniden başlaması ve petrol sevkiyatının azalmasıyla fiyatların hızla yükseldiği belirtildi. Brent petrolün varil fiyatı, 23 Temmuz'da 105 dolara kadar çıktı. EIA verileri, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında yaşanan daralmanın boyutunu da ortaya koydu. Buna göre, çatışma öncesinde 2025'in son çeyreğinde boğazdan günlük ortalama 21,6 milyon varil ham petrol ve diğer petrol sıvı yakıtları taşınırken, bu miktar 2026'nın ikinci çeyreğinde 4,9 milyon varile kadar geriledi. Bu düşüşün küresel petrol arz zinciri üzerindeki etkisinin, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının temel nedenlerinden biri olduğu değerlendirildi.