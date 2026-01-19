Erdoğan’a davet gitmiş, İsrail çıldırmıştı! Gazze Barış Kurulu’nda flaş gelişme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"na Pakistan, Ürdün ve Bahreyn'in de resmen davet edilmesiyle koalisyon genişlemeye devam ediyor. Türkiye’nin kurucu üyeliğinin ardından gelen bu yeni katılımlar, Gazze’de ateşkes sonrası yönetişim ve hizmetlerin koordinasyonunda çok uluslu bir yapının kurulacağını gösteriyor. Katar’ın da sürece üst düzey bir bakan atayarak destek vermesi, kurulun bölgedeki meşruiyetini ve operasyonel gücünü artıracak kritik bir hamle olarak görülüyor.