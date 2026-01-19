  • İSTANBUL
Erdoğan’a davet gitmiş, İsrail çıldırmıştı! Gazze Barış Kurulu’nda flaş gelişme
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan’a davet gitmiş, İsrail çıldırmıştı! Gazze Barış Kurulu’nda flaş gelişme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"na Pakistan, Ürdün ve Bahreyn'in de resmen davet edilmesiyle koalisyon genişlemeye devam ediyor. Türkiye’nin kurucu üyeliğinin ardından gelen bu yeni katılımlar, Gazze’de ateşkes sonrası yönetişim ve hizmetlerin koordinasyonunda çok uluslu bir yapının kurulacağını gösteriyor. Katar’ın da sürece üst düzey bir bakan atayarak destek vermesi, kurulun bölgedeki meşruiyetini ve operasyonel gücünü artıracak kritik bir hamle olarak görülüyor.

1
#1
Foto - Erdoğan’a davet gitmiş, İsrail çıldırmıştı! Gazze Barış Kurulu’nda flaş gelişme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesinde oluşturulan Barış Kurulu'na katılımlar artıyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi Barış Kurulu kurucu üyeliğine davetinden sonra Pakistan, Ürdün ve Bahreyn, kurula katılım için Washington'dan resmi davet aldıklarını açıkladı. Katar ise Gazze Yürütme Kurulu'na üst düzey temsilci atadı.

#2
Foto - Erdoğan’a davet gitmiş, İsrail çıldırmıştı! Gazze Barış Kurulu’nda flaş gelişme

Pakistan, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD'den davet aldığını bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Andrabi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i davet ettiğini belirtti.

#3
Foto - Erdoğan’a davet gitmiş, İsrail çıldırmıştı! Gazze Barış Kurulu’nda flaş gelişme

Ürdün de ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kral 2. Abdullah'ı Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet ettiğini duyurdu. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "davete ilişkin belgelerin iç hukuk prosedürleri çerçevesinde incelendiği" belirtildi.

#4
Foto - Erdoğan’a davet gitmiş, İsrail çıldırmıştı! Gazze Barış Kurulu’nda flaş gelişme

Katar Uluslararası Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olan ve Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere kurulan Gazze Yürütme Kurulu'na Başbakanlık Ofisi Stratejik İşlerden Sorumlu Bakanı Ali Al-Thawadi'nin atandığı ifade edildi. Bilindiği gibi, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "Gazze Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi de bunun üzerine kurula katılmayı reddettiğini açıklamıştı.

