2020-05-27 10:54:49 Erdoğan talimat verdi! Sahaya iniyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti yetkililerine sahaya inmesi konusunda talimat verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti yetkililerine sahaya inmesi konusunda talimat verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisine “sahaya inmesi” konusunda talimat verdiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleri, belediye başkanları ve partisinin teşkilatına “Sahaya inin, vatandaşın isteklerini dinleyin” talimatı verdiği öğrenildi.
Muhalefet partilerinin erken seçim yapılacağı iddialarına iktidar cephesi karşı çıkıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine “sahaya inmesi” konusunda talimat verdi.
Hürriyet gazetesinin aktardığına göre Erdoğan, “sahaya inme” talimatını vatandaşlara normalleşme sürecinin anlatılması ve taleplerin dinlemesi konusunda verdi.
Ancak haberde sahaya inen partililerin “AK Parti hükümeti döneminde yapılan çalışmaların da anlatılacağı” bilgisi paylaşıldı.
Hürriyet’in haberinde ayrıca muhalefet cephesinde “DEVA ve Gelecek Partisi’nin erken seçime girmemesi için yapılıyor” yorumlarına sebep olan “milletvekili transferi” konusunda da bir bilgi yer aldı.
Buna göre AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı konu hakkında hukukçu vekillerin görüşlerini almaya başladı.
Gelen öneriler ise şöyle:
"Bir partinin seçime katılabilmesi için yerine getirmesi gereken şartlar arasında bulunan ‘Meclis’te grup kurması’ kriteri kaldırılabilir. Böylece, bir partinin seçime katılmasının önünü açmak için başka partiye milletvekili transferinin önü kapatılabilir. nHerhangi bir partinin seçime katılabilmesi için Meclis’te grup kurma şartının aynen kalması durumunda, başka bir değişiklik yapılarak, ‘seçim takviminin başlamasından seçimin tamamlanmasına kadar geçecek süreçte’ milletvekillerinin parti değiştirmesine izin verilmeyebilir. Yapılacak yasa değişikliği ile partilerin, ‘seçime bir yıl veya 6 ay kala Meclis’te grup kursa da’ seçime girmesine izin verilmeyebilir."
24 Haziran'dan önce İYİ Parti'nin seçime sokulmayacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiş ve partinin Meclis'te grup kurmasını sağlamıştı. Partide grubu olduğu için seçimlere girebilen İYİ Parti'ye yapılan bu transfer, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti tarafından sıkça eleştirilmişti. Seçimlerden sonra ise vekiller, kendi partilerine geri dönmüştü.
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