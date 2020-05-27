Erdoğan talimat verdi! Sahaya iniyorlar

"Bir partinin seçime katılabilmesi için yerine getirmesi gereken şartlar arasında bulunan ‘Meclis’te grup kurması’ kriteri kaldırılabilir. Böylece, bir partinin seçime katılmasının önünü açmak için başka partiye milletvekili transferinin önü kapatılabilir. nHerhangi bir partinin seçime katılabilmesi için Meclis’te grup kurma şartının aynen kalması durumunda, başka bir değişiklik yapılarak, ‘seçim takviminin başlamasından seçimin tamamlanmasına kadar geçecek süreçte’ milletvekillerinin parti değiştirmesine izin verilmeyebilir. Yapılacak yasa değişikliği ile partilerin, ‘seçime bir yıl veya 6 ay kala Meclis’te grup kursa da’ seçime girmesine izin verilmeyebilir."