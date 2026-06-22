Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Haziran sonunda blokaj kırıldıkça Avrupa'daki sıcağın bir miktar yumuşayabileceği öngörüsünde bulunan Kadıoğlu, şunları söyledi: -"Türkiye'de ise oluk zayıflayıp hava yeniden ısınır. Temmuz ve ağustos zaten Türkiye'nin en sıcak aylarıdır. Mevsim normalleri üzerinde seyreden, zaman zaman sıcak hava dalgalarının görülebileceği, kuraklık ve orman yangını riskinin yükseldiği bir tablo beklenir. Blokaj desenleri yaz boyunca tekrarlayabilir. Her yeni blokaj kimi zaman Avrupa'yı, kimi zaman Türkiye'yi sıcağın altına alabilir. En sıcak saatlerde yaklaşık 11.00-16.00 dışarıda kalmayı ve ağır işleri en aza indirin, gölgede ve serinde kalın. Bol su için, susamayı beklemeyin. Alkol ve aşırı kafeini sınırlayın.