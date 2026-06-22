  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmen havalara uçuracak müjde verildi! SGK’dan, borçlulara nefes aldıracak düzenleme Sıraların altına gizlendiler ama kaçamadılar! Liseye kanlı baskın: 3 öğrenci hayatını kaybetti Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi Kurtlar Vadisi’nin ünlü oyuncusu, otoparklara yıllarca para ödememiş! İşte şaşkına çeviren sebebi Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri! Yaş meyve sebzede rekor sıçrama: Üretim %50, ihracat %175 arttı Anlaşmalar imzalandı Ermenistan’ı siber dünyaya taşıyacak Resmen yerin dibine soktu! Çocuklar Duymasın’ın “Fıs Fıs İsmail”inden teşhirci Pınar Altuğ için olay sözler Altını gölgede bırakan yükseliş Siyoniste asla güven olmaz! Masada barış tantanası enkazlar ceset tarlası
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Avrupa ülkelerinde okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji uzmanları tarih verdi ve vatandaşların önlem alması konusunda çağrılar yapılmaya başlandı.

#1
Foto - Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Türkiye, Avrupa'yı etkisi altına alan Ejderha Sıcakları ile yanıp kavrulacak. Balkanlar üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile ısı mevsim normallerinin 4 derece kadar üstüne çıkacak. Aşırı sıcak hava dalgası özellikle Marmara ve Ege bölgesini kavuracak. İstanbul'da termometre 31 dereceyi, İzmir'de 35 dereceyi, Ankara'da 30 dereceyi geçecek.

#2
Foto - Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Türkiye için aşırı sıcak alarmı verildi. Avrupa ülkelerinde termometreyi 40 derecenin üzerine çıkaran Ejderha sıcakları bu hafta bize geliyor. Fransa'da okulları tatil ettiren aşırı sıcak hava dalgası, özellikle perşembe gününden sonra etkisini göstermeye başlayacak. Cuma gününden sonra termometre mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, yaklaşan aşırı sıcak hava dalgası için uyardı. Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu ise Avrupa'daki aşırı sıcakların omega blokajı olduğunu ve Türkiye'ye yansımasını açıkladı.

#3
Foto - Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının bu hafta Türkiye'de de etkisini göstereceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, şu bilgiyi verdi:

#4
Foto - Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

-Sıcak hava dalgası Orta Avrupa’dan Doğu Avrupa’ya, oradan Balkanlar’a, Balkanlar üzerinden de Türkiye’ye gelecek. Türkiye’de sıcaklılar 3-4 derece yükselecek. Bir hafta etkili olacak. Yağış olmayacak. Sıcaklıklar İstanbul’da 30-31 dereceyi görür, İzmir ve Ege 35 derecenin üzerine çıkar. Ankara 30 dereceyi geçecek.

#5
Foto - Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Aşırı sıcak hava dalgası ilk olarak Marmara ve Ege bölgesini etkileyecek. Edirne ve Çanakkale’de sıcaklıklar 36 dereceye kadar çıkacak. Ege’de Aydın 38 dereceyi görecek, İç Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise genel olarak 35 ila 40 derece aralığında sıcaklıklar ölçülecek. Akdeniz’de sıcaklıkların 30-33 derece aralığında seyretmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 dereceyle haftanın en sıcak bölgeleri olacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayarak yaşlılar, çocuklar ve kronik hastaların sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketmesini öneriyor.

#6
Foto - Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Ejderha sıcaklarının etkili olduğu Avrupa ülkeleri İspanya, Portekiz ve Fransa'da termometre 40 derecenin üstüne çıktı. İtalya, Almanya, İsviçre ve Balkanlar'da ise 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar görüldü. Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle okullar tatil edildi. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette ‘kırmızı’, 45 vilayette ‘turuncu’ alarm verildiğini duyurdu. Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını açıkladı. Fransa'da sıcak hava sebebiyle kamusal alanlarda alkol tüketimi de yasaklandı.

#7
Foto - Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, AA muhabirine Avrupa'yı etkisi altına alan ve Türkiye'ye doğru gelen sıcak hava dalgasını değerlendirdi. Avrupa'nın üzerinde, Yunan harfi "Omega" şeklinde dev bir yüksek basınç sırtı kurulduğunu ve bu desene meteorolojide "omega blokajı" dendiğini belirten Kadıoğlu, bunun ortada güçlü bir sıcak sırtı, iki yanında ise alçak basınç merkezlerini tanımladığını anlattı. Kadıoğlu, bu yapının, hava sistemlerinin batıdan doğuya ilerlemesini kilitlediğini ve Avrupa'nın bu nedenle sıcak olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin de içinde olduğu doğu kanatta ise serin ve yağışlı havanın günlerce yerinde kaldığını aktardı.

#8
Foto - Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Haziran sonunda blokaj kırıldıkça Avrupa'daki sıcağın bir miktar yumuşayabileceği öngörüsünde bulunan Kadıoğlu, şunları söyledi: -"Türkiye'de ise oluk zayıflayıp hava yeniden ısınır. Temmuz ve ağustos zaten Türkiye'nin en sıcak aylarıdır. Mevsim normalleri üzerinde seyreden, zaman zaman sıcak hava dalgalarının görülebileceği, kuraklık ve orman yangını riskinin yükseldiği bir tablo beklenir. Blokaj desenleri yaz boyunca tekrarlayabilir. Her yeni blokaj kimi zaman Avrupa'yı, kimi zaman Türkiye'yi sıcağın altına alabilir. En sıcak saatlerde yaklaşık 11.00-16.00 dışarıda kalmayı ve ağır işleri en aza indirin, gölgede ve serinde kalın. Bol su için, susamayı beklemeyin. Alkol ve aşırı kafeini sınırlayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan "imha edilsin" sözlerine sert tepki
Gündem

Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtülü kadınları hedef alan nefret içerikli sözlere tepki gösterdi... ..
2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü
Yerel

2 yaşındaki Muhammed 3.kattan düştü

Mardin Kızıltepe'de 2 yaşındaki Muhammed B., 3’üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı
Yerel

Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gürültü nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satırın da kullanıldığı olayda 3 ..
Laikçi Sözcü’de yine başörtüsü sancısı! Dans ettirmek değil tesettür mü istismar ahlaksızlar!
Gündem

Laikçi Sözcü’de yine başörtüsü sancısı! Dans ettirmek değil tesettür mü istismar ahlaksızlar!

Milli bayramlarda kız çocuklarını açık saçık giydirip dans ettiren kemalistler, aynı yaştaki çocuklara tesettür giydirilince “istismar” edeb..
Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı
Gündem

Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı

Ekrem İmamoğlu'nun trolü olduğu iddia edilen Nasuh Bektaş’ın “İstanbul’da metro deyince akla Ekrem İmamoğlu gelir” paylaşımı tartışma yaratt..
Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı
Gündem

Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada başörtülülere yönelik nefret kusarak "kapalılar imha edilsin" paylaşımı yapan Hatice Öncel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23