Okulları tatil ettiren hava olayı Türkiye'ye geliyor: Maalesef tarih verildi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, AA muhabirine Avrupa'yı etkisi altına alan ve Türkiye'ye doğru gelen sıcak hava dalgasını değerlendirdi. Avrupa'nın üzerinde, Yunan harfi "Omega" şeklinde dev bir yüksek basınç sırtı kurulduğunu ve bu desene meteorolojide "omega blokajı" dendiğini belirten Kadıoğlu, bunun ortada güçlü bir sıcak sırtı, iki yanında ise alçak basınç merkezlerini tanımladığını anlattı. Kadıoğlu, bu yapının, hava sistemlerinin batıdan doğuya ilerlemesini kilitlediğini ve Avrupa'nın bu nedenle sıcak olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin de içinde olduğu doğu kanatta ise serin ve yağışlı havanın günlerce yerinde kaldığını aktardı.