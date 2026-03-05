“Erdoğan, İslam dünyasının başıdır” diyen Avrupa ülkesinin lideri, savaşta tarafını seçti

İran yönetimi saldırıların ardından misilleme başlatarak İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Körfez ülkeleri ve bazı ABD diplomatik tesisleri de bu saldırılardan etkilendi. Saldırılar ve karşılıklı bombardımanlar nedeniyle İran'da yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız okulunun vurulurken onlarca çocuğun hayatını kaybetmesi kamuoyunda infial yarattı. Artan çatışmalar Orta Doğu genelinde güvenlik endişelerini büyütürken, bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Uzmanlar ise çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riskinin giderek arttığını belirtiyor.