  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gökyüzünde dehşet saçacak! Ölümcül lazer silahı ilk kez sahada “Erdoğan, İslam dünyasının başıdır” diyen Avrupa ülkesinin lideri, savaşta tarafını seçti Rusya'dan Türkiye'ye şok eden 'dost' uyarısı: Orayı vurup sabotaj düzenleyebilirler Piyasaların gözü dövizde! Dolar ve euro ne kadar oldu? Perakende devi, sessiz sedasız iflasın eşiğine geldi! Mağazaları birer birer kapatıyorlar Türkiye’den 30 adet Hürjet alan ülke, ABD’nin “Kabul ettiler” iddiası sonrası çılgına döndü: Öyle bir şey yok 'Yok artık' dedirten sözler: Türkiye bu karışıklıktan faydalanıp bizi işgal edebilir İran savaşını bahane eden Yunanistan, skandal hamleyi yaptı! Asıl hedeflerinin Türkiye olduğu söyleniyor Altın yerinde durmuyor!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
"Erdoğan, İslam dünyasının başıdır" diyen Avrupa ülkesinin lideri, savaşta tarafını seçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Erdoğan, İslam dünyasının başıdır” diyen Avrupa ülkesinin lideri, savaşta tarafını seçti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı her fırsatta öven Avrupa ülkesi Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, savaşta tarafını seçti.

#1
Foto - "Erdoğan, İslam dünyasının başıdır" diyen Avrupa ülkesinin lideri, savaşta tarafını seçti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek özellikle sivillerin ve çocukların hayatını kaybetmesini sert sözlerle eleştirdi.

#2
Foto - "Erdoğan, İslam dünyasının başıdır" diyen Avrupa ülkesinin lideri, savaşta tarafını seçti

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'daki askeri ve nükleer tesisleri hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırılarda İran'ın başkenti Tahran dahil birçok noktada patlamalar meydana geldi. Operasyon kapsamında İran'ın üst düzey askeri yetkilileri ve siyasi liderlerine yönelik hedefli saldırılar da düzenlendi.

#3
Foto - "Erdoğan, İslam dünyasının başıdır" diyen Avrupa ülkesinin lideri, savaşta tarafını seçti

İran yönetimi saldırıların ardından misilleme başlatarak İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Körfez ülkeleri ve bazı ABD diplomatik tesisleri de bu saldırılardan etkilendi. Saldırılar ve karşılıklı bombardımanlar nedeniyle İran'da yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız okulunun vurulurken onlarca çocuğun hayatını kaybetmesi kamuoyunda infial yarattı. Artan çatışmalar Orta Doğu genelinde güvenlik endişelerini büyütürken, bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Uzmanlar ise çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riskinin giderek arttığını belirtiyor.

#4
Foto - "Erdoğan, İslam dünyasının başıdır" diyen Avrupa ülkesinin lideri, savaşta tarafını seçti

Belarus lideri Lukaşenko, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısı bizim için kabul edilemez. Özellikle masum sivillerin, başta çocukların hayatını kaybetmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Lukaşenko'nun açıklaması, savaşın bölgesel ve küresel ölçekte yarattığı siyasi tartışmaların ortasında geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı
Dünya

Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, Irak topraklarının İran’a yönelik herhangi bi..
Bölge diken üstünde! Bir suikast daha
Dünya

Bölge diken üstünde! Bir suikast daha

Irak’ın Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’nın üst düzey saha komutanlarından Ebu Ha..
Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!
Gündem

Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!

ABD’nin uçak gemileri karşısında eli ayağı birbirine dolanan Emin Çölaşan ve hempaları "bunları batırmak imkansız" diye hayranlık seansları ..
Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü
Dünya

Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren terör devleti İsrail ve onun hamisi, küresel zorba ABD, İran’ın sert kayasına çarptı; hain saldırıların bede..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23