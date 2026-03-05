“Erdoğan, İslam dünyasının başıdır” diyen Avrupa ülkesinin lideri, savaşta tarafını seçti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı her fırsatta öven Avrupa ülkesi Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, savaşta tarafını seçti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı her fırsatta öven Avrupa ülkesi Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, savaşta tarafını seçti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek özellikle sivillerin ve çocukların hayatını kaybetmesini sert sözlerle eleştirdi.
İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'daki askeri ve nükleer tesisleri hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırılarda İran'ın başkenti Tahran dahil birçok noktada patlamalar meydana geldi. Operasyon kapsamında İran'ın üst düzey askeri yetkilileri ve siyasi liderlerine yönelik hedefli saldırılar da düzenlendi.
İran yönetimi saldırıların ardından misilleme başlatarak İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Körfez ülkeleri ve bazı ABD diplomatik tesisleri de bu saldırılardan etkilendi. Saldırılar ve karşılıklı bombardımanlar nedeniyle İran'da yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız okulunun vurulurken onlarca çocuğun hayatını kaybetmesi kamuoyunda infial yarattı. Artan çatışmalar Orta Doğu genelinde güvenlik endişelerini büyütürken, bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Uzmanlar ise çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riskinin giderek arttığını belirtiyor.
Belarus lideri Lukaşenko, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısı bizim için kabul edilemez. Özellikle masum sivillerin, başta çocukların hayatını kaybetmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Lukaşenko'nun açıklaması, savaşın bölgesel ve küresel ölçekte yarattığı siyasi tartışmaların ortasında geldi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23