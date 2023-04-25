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Erdoğan imzayı attı! Ücretsiz olacak

2023-04-25 13:25:57
Erdoğan imzayı attı! Ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı imzaladı.

#1
Foto - Erdoğan imzayı attı! Ücretsiz olacak

Erdoğan'ın imzasının ardından karar Resim Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Erdoğan imzayı attı! Ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karardan önce 1 Mayıs ve 19 Mayıs öncesi ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı oldukça merak ediliyordu.

#3
Foto - Erdoğan imzayı attı! Ücretsiz olacak

BU İKİ GÜNDE ÜCRETSİZ OLACAK - Yayımlanan kararla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı toplu taşıma hizmetleri bu iki günde ücretsiz olacak.

#4
Foto - Erdoğan imzayı attı! Ücretsiz olacak

Buna göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

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