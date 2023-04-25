2023-04-25 13:25:57 Erdoğan imzayı attı! Ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı imzaladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı imzaladı.
Erdoğan'ın imzasının ardından karar Resim Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karardan önce 1 Mayıs ve 19 Mayıs öncesi ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı oldukça merak ediliyordu.
BU İKİ GÜNDE ÜCRETSİZ OLACAK - Yayımlanan kararla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı toplu taşıma hizmetleri bu iki günde ücretsiz olacak.
Buna göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
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