Erdoğan, İmamoğlu’nun karşısına onu çıkaracak! İstanbul için o isme "hazırlan" talimatı verdi

Yerel seçim gündeminde en çok konuşulan illerden İstanbul'da AK Parti'den çok konuşulacak bir hamle geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını söylemişti. İYİ Parti 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı alsa da iş birliği seçeneği iddiaları da yerini koruyor. Kulisleri sallayan son bilgiye göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için bir isme 'Hazırlan' talimatını verdi.