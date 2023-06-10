Erdoğan bunların aklını başından aldı! Batı'dan ülkesi için iki şey isteyecek

'ERDOĞAN BATI'DAN ÜÇ ŞEYİ İSTEYEBİLİR' Erdoğan öte yandan Sırbistan ve Kosova geriliminde de önemli bir rol oynamak istediğini gösterdi. Bölgedeki istikrarın gelişmesi için gerekli adımları atan Erdoğan, Avrupa Birliği'ni etkilemek için ayrıca kaçak göç geçişlerini engellemeye devam edecek. Erdoğan'ın, AB için yaptıklarının karşılığı olarak isteyeceği şeyler başlıca şunlar olacak: Artık Türkiye'nin 'demokratik olmadığı' yönündeki ithamlara son verilmesi, Avrupa piyasalarına Türk sermayesinin girişi ve Schengen bölgesine Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat etmesi. Eğer Erdoğan'ın çok uğraşacağını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Avrupa halihazırda Erdoğan'ın tekrar seçilmesinden dolayı memnun. Avrupa Birliği, Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik etmek için sıraya girdi. 'WASHINGTON HALA AYNI' Öte yandan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tavrında bir değişiklik olmayacak. Joe Biden yönetimi, Ankara ile sıkı ilişkileri sürdürmeye niyetli. Türkiye, eskiyen hava kuvvetlerini yeni F-16 savaş uçakları satın alarak modernize etmek istiyor ama attığı adımlar burada son buluyor. Türkiye, ABD ile yeni adımlar atmaya yanaşmıyor. Washington ile eskisi gibi sıkı fıkı ilişki kurmak istemiyorlar. Joe Biden ise, Erdoğan'ı memnun etmeyi şu iki sebepten dolayı istiyor: İsveç'in NATO üyeliğinin kabul edilmesi ve ayrıca Türkiye'nin tamamen Rusya tarafına geçmemesi. Türkiye öyle ya da böyle yeni savaş uçakları alacak; bu satın alım, Batı'dan olabilir.