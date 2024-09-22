Erdoğan BM’den dünyaya seslenecek! “İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır”

Suriye ile çözüme hazırız Erdoğan, Suriye ile normalleşmenin ne aşamada olduğu konusunda şu bilgileri verdi: “Türkevi, inşallah bu defa çok farklı görüşmelere, çok farklı ilişkilere vesile olacaktır. Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini ortaya koyacağız. Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar, Şam yönetiminin, muhaliflerin bir süredir Suriye'de çatışmasızlığı sağladığını görüyoruz. Bu durum, kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem de böylesi bir görüşme neticesinde inşallah başlar diye inanıyorum.”