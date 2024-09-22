  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Erdoğan BM’den dünyaya seslenecek! "İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır"

2024-09-22 10:28:56
Erdoğan BM’den dünyaya seslenecek! “İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü gibi hareket eden İsrail'in canice eylemlerine karşı caydırıcı adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Hepimize, özellikle Birleşmiş Milletler'e önemli görevler düşüyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır” dedi.

1
#1
Foto - Erdoğan BM’den dünyaya seslenecek! "İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Zirveye hitabımda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına yine dikkat çekeceğim. Daha kapsayıcı, adil ve etkili bir yapılanmaya duyulan gerekliliğin altını çizeceğim” dedi. 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini belirten Erdoğan, özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımları gündeme getireceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti:

#2
Foto - Erdoğan BM’den dünyaya seslenecek! "İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır"

GAZZE’Yİ NAZİ İMHA KAMPINA ÇEVİRDİLER “Yaklaşan kış mevsimi Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı zorlukları daha da ağırlaştıracak. Açlık, susuzluk, temel gıda ve tıbbi malzeme eksikliği sahadaki durumu giderek kötüleştiriyor. İsrail hükümeti bir nevi Nazi imha kamplarına çevirdiği Gazze'deki 2 milyonu aşkın insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor. Neredeyse 1 yıldır devam eden zulmün sona ermesi, kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımın engelsiz akışı için hepimize, tüm dünyaya, özellikle BM’ye önemli görevler düşüyor.”

#3
Foto - Erdoğan BM’den dünyaya seslenecek! "İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır"

İSRAİL’İN AMACI SAVAŞI BÖLGEYE YAYMAK “İlk günden beri İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını söylemiştim. Lübnan'a yönelik son saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı. Netanyahu ve şebekesi radikal Siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyon ve tahrike başvurmaktadır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik artan saldırı ve tacizler de aynı kirli senaryonun birer parçasıdır. Bölgemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için İsrail üzerindeki baskıların daha da artırılması gerekiyor.”

#4
Foto - Erdoğan BM’den dünyaya seslenecek! "İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır"

DEVLET DEĞİL TERÖR ÖRGÜTÜ (İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırı) “İsrail devlet gibi değil, terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle bu dijital saldırıları devreye alması, bunun en net ifadesidir. İsrail bu saldırıyla sivil hassasiyetlerinin bulunmadığını, nefret edici emellerine ulaşmak için her yolu deneyebileceğini açıkça ortaya koymuştur. Şu an bölge büyük bir krizle karşı karşıya. Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum İsrail'in bu canice eylemlerini seyretmeyi bırakıp caydırıcı adımlar atmalıdır. Dünya barışını koruma misyonuna sahip bütün ülkelerin İsrail'i durduracak çözümleri ortaya koymasının vakti geldi, geçiyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Diğer taraftan Lübnan'da düzenlenen saldırı, milli teknolojilerin sadece savunma sanayii alanında değil çok daha geniş bir çerçevede ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Biz de bu gelişmeler karşısında farklı tedbirler almak suretiyle bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.”

#5
Foto - Erdoğan BM’den dünyaya seslenecek! "İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır"

Bu yenilir, yutulur değil. İnşallah Türkiye olarak bugüne kadar bu mücadeleyi nasıl vermişsek, özellikle dünya Siyonizm’in şu anda Orta Doğu'da estirdiği ölüm fırtınasına karşı, Türkiye olarak biz neler yapabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız.”

#6
Foto - Erdoğan BM’den dünyaya seslenecek! "İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır"

Suriye ile çözüme hazırız Erdoğan, Suriye ile normalleşmenin ne aşamada olduğu konusunda şu bilgileri verdi: “Türkevi, inşallah bu defa çok farklı görüşmelere, çok farklı ilişkilere vesile olacaktır. Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini ortaya koyacağız. Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar, Şam yönetiminin, muhaliflerin bir süredir Suriye'de çatışmasızlığı sağladığını görüyoruz. Bu durum, kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem de böylesi bir görüşme neticesinde inşallah başlar diye inanıyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gökhan

Terör devletiydi şimdi öyle davranan mı oldu ,hiç bir işe yaramayan birleşmiş milletler toplantısına katılmadan daha etkili olur bence söylemlerinle örtüşür.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Esra Erol’un konuğu sokak ortasında ölü bulundu!
Gündem

Esra Erol’un konuğu sokak ortasında ölü bulundu!

Geçtiğimiz yıl Esra Erol’un programına konuk olan Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğu açıkladı.

Dünya ASELSAN'ın peşine düştü! 44 milyon dolarlık dev anlaşma Türkiye'ye duyuruldu
Teknoloji

Dünya ASELSAN'ın peşine düştü! 44 milyon dolarlık dev anlaşma Türkiye'ye duyuruldu

Türkiye'nin savunma devi ASELSAN, yurt dışından bazı müşterilerle 44,4 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.
Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi
Dünya

Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırıda, yaklaşık 180 hedefi ve binlerce fırlatma rampasını imha ettiklerin..
Öldürülme nedeni açıklandı: ABD'nin teklifini reddetmiş!
Gündem

Öldürülme nedeni açıklandı: ABD'nin teklifini reddetmiş!

Hamas'ın merhum lideri Haniye'nin oğlu, babasının, milyarlarca dolar ve Gazze'de Filistin devleti kurulmasını teklif eden anlaşmayı, "Gazze'..
7 yaşındaki çocuğa ismi yüzünden pasaport verilmedi
Gündem

7 yaşındaki çocuğa ismi yüzünden pasaport verilmedi

İngiltere'de 7 yaşındaki Loki Skywalker Mowbray için yapılan pasaport başvurusu, isminin bir film karakterinden gelmesi nedeniyle reddedildi..
Anket herkesi şaşırttı: Türk halkı en çok ve az kime güveniyor!
Aktüel

Anket herkesi şaşırttı: Türk halkı en çok ve az kime güveniyor!

ASAL Araştırma'nın gerçekleştirdiği güven anketi, Türkiye'de hangi kurumlara en çok güvenildiğini ortaya koydu. Ankete göre, üniversite ve l..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23