Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Galatasaray'da sözleşmeleri sona eren Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis ve Juan Mata takımda veda eden diğer isimler oldu. Milot Rashica ile Samuel Adekugbe kulüplerine geri döndü. Kaan Arslan, Batuhan Şen, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Gökay Güney kiralık olarak takımdan ayrıldı. Emre Kılınç ile Atalay Babacan da sarı-kırmızılılara veda etti. Yunus Akgün Leicester City'e, Yusuf Demir ise Basel'e kiralandı. Berkan Kutlu ise Genoa'ya gitmişti.