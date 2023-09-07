2023-09-07 13:39:40 Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....
Galatasaray'da son dakika gelişmeler yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de yaz transfer sezonunun sonuna gelinmeye başlandıkça heyecanlanlar zirve yapmaya devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transferde gaza bastı. Son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de milli futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi. Türk yıldız Galatasaray'ın teklifini reddetti. İşte transferdeki son dakika gelişmeleri...