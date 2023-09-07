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Spor
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Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

2023-09-07 13:39:40
Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Galatasaray'da son dakika gelişmeler yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de yaz transfer sezonunun sonuna gelinmeye başlandıkça heyecanlanlar zirve yapmaya devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transferde gaza bastı. Son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de milli futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi. Türk yıldız Galatasaray'ın teklifini reddetti. İşte transferdeki son dakika gelişmeleri...

#1
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Yaz transfer sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Tottenham'dan Ndombele ve Sanchez'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, rotayı yine İngiltere'ye çevirdi. CimBom, İngiliz temsilcisinde forma giyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

#2
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Öte yandan Sarı-Kırmızılı ekip, şampiyonluğun anahtarlarından olan kaliteli Türk oyuncuları kadrosuna katmak için son bir operasyon başlattı. İşte Galatasaray son dakika transfer gelişmelerinin detayları...

#3
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraçhan Nas, Günay Güvenç, Tete, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, Transfermarkt’a göre 251.9 milyon euro (yaklaşık 7 milyar 200 milyon lira) ile Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımı oldu.

#4
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Galatasaray'da yaz transfer sonunda ilk ayrılan isim Mostafa Mohamed oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, Mısırlı santrforun bonservisini 5 milyon 750 bin euro karşılığında aldı. Mathias Ross, 250 bin euroluk bedelle NEC Nijmegen'e kiralandı.

#5
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Galatasaray'da sözleşmeleri sona eren Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis ve Juan Mata takımda veda eden diğer isimler oldu. Milot Rashica ile Samuel Adekugbe kulüplerine geri döndü. Kaan Arslan, Batuhan Şen, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Gökay Güney kiralık olarak takımdan ayrıldı. Emre Kılınç ile Atalay Babacan da sarı-kırmızılılara veda etti. Yunus Akgün Leicester City'e, Yusuf Demir ise Basel'e kiralandı. Berkan Kutlu ise Genoa'ya gitmişti.

#6
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

EMİN BAYRAM DA YOLCU Sarı-Kırmızılı takımın genç oyuncusu Emin Bayram Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Belçika'ya giden 20 yaşındaki stoper sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 yıllık kiralık olarak resmi sözleşmeyi imzalayacak.

#7
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

MİLLİ FUTBOLCUYU DUYURDULAR Galatasaray, transfer çalışmalarında frene basmıyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya talip çıktığı öğrenildi.

#8
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Kulüp muhabiri Adrian Goldberg ve yorumcu Lepkowski, tecrübeli futbolcu hakkında şu sözleri kullandı: "Okay tam bir hayal kırıklığı oldu ancak Süper Lig devi Galatasaray onunla ilgileniyor."

#9
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

SEZON PERFORMANSI Okay Yokuşlu, geride kalan sezonda toplam 41 resmi maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 4 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 29 yaşındaki futbolcu, milli takım ile 39 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

#10
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

DAHA ÖNCE TRABZON'DA OYNADI Futbol kariyerine Karşıyaka altyapısında başlayan Okay Yokuşlu, daha sonra Altay, Kayserispor, Trabzonspor, Celta Vigo, West Brom, Getafe ve Celta Vigo formaları giydi.

#11
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor Öte yandan Fanatik'ye yer alan habere göre; dış transferde birbirinden kritik hamleler yapan Galatasaray'ın, iç transferde de hayli zor günleri geride bıraktığı ortaya çıktı.

#12
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Özellikle Nelsson ve Boey'ye gelen transfer tekliflerinin oyuncularda ciddi anlamda kafa karışıklığı yarattığı, kulüple görüşmeler yaptıkları öğrenildi.İki oyuncuyu ikna eden ismin ise Erden Timur olduğu belirtildi.Timur, Nelsson ve Boey'den 1 sezon daha kalıp, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlarını parlatarak çok daha yüksek rakamlar karşılığında Avrupa'ya transfer olmalarını istedi.

#13
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA’ya listeyi verdi, ancak transfer hâlâ bitmedi. Sarı-Kırmızılılar, transferin son günlerinden de maksimum verim sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda ilk hedef, özellikle orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek.

#14
Foto - Erden Timur Nelsson ve Boey'den sonra yıldız oyuncuyu da istiyor! Galatasaray'da transfer harekatı başladı, işte son gelişmeler....

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA’ya listeyi verdi, ancak transfer hâlâ bitmedi. Sarı-Kırmızılılar, transferin son günlerinden de maksimum verim sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda ilk hedef, özellikle orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek. Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak. Bir başka flaş iddia ise İngiltere’den geldi. Championship ekibi West Bromwich’in formasını giyen Okay Yokuşlu’nun, Torreira’ya alternatif olarak Galatasaray’ın radarına takıldığı ileri sürüldü.

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