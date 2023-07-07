Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu!

“Bunları görmek bizi mahvediyor” Araçların muhafaza altında bulunduğu araziye kurduğu çadırda ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Sabri Yılmaz, araçları hurdaya dönmüş halde görmenin kendilerini üzdüğünü ifade ederek ”Arabalar var burada. Bunları görmek bizi mahvediyor. Hiç huzurlu değiliz. Depremde zarar gören araçlar bunlar. Bunları görmek bizler üzüyor. Bunlar bizleri deprem gününe götürüyor. Ailemiz geliyor buralara. Tahmini burada belki bin araç var. Bazılarının sahipleri gelip alıyor, bazıları da bırakmış. Belki de sahibi gelmeyenlerin sahipleri vefat etmiştir” dedi.