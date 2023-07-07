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Yaşam
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Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu!

2023-07-07 12:12:41
Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu!

Depremin vurduğu Hatay’da enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan araçlardan 780 tanesinin şase numaralarından tespitleri yapıldı. Hak sahiplerinin, 30 gün içerisinde araçlarını alabileceği ifade edildi.

#1
Foto - Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Hatay’da binlerce araç, enkaz altında kalarak hurda yığınına döndü. Enkazda kalan araçlar, Hatay Valiliği tarafından genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla Antakya’da 3 farklı noktada muhafaza altına alındı. Araçların muhafaza altında bulunduğu alanlarsa adeta araç mezarlığına döndü. Görünümüyle Hataylıları üzen yüzlerce araçtan 780 tanesinin akıbeti belli oldu.

#2
Foto - Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu!

Hak sahipleri 30 gün içerisinde teslim alabilecekler Muhafaza altındaki araçlarla ilgili kamuoyuna duyuru yapan Hatay Valiliği; “06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem sonucunda enkaz altında kalan ve vatandaşlarımıza ait olan araçların, genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla; Köy Garajları, Kemal Çalıcı Tır Garajı ve İskenderun Yolu üzerinde bulunan yerleşkelerde muhafaza altına alınan 780 aracın motor/şase numaralarından tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan araçların hak sahiplerinin mağdur olmaması, araçların daha fazla ekonomik değerlerini kaybetmemesi amacıyla hak sahipleri tarafından 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu!

“Bunları görmek bizi mahvediyor” Araçların muhafaza altında bulunduğu araziye kurduğu çadırda ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Sabri Yılmaz, araçları hurdaya dönmüş halde görmenin kendilerini üzdüğünü ifade ederek ”Arabalar var burada. Bunları görmek bizi mahvediyor. Hiç huzurlu değiliz. Depremde zarar gören araçlar bunlar. Bunları görmek bizler üzüyor. Bunlar bizleri deprem gününe götürüyor. Ailemiz geliyor buralara. Tahmini burada belki bin araç var. Bazılarının sahipleri gelip alıyor, bazıları da bırakmış. Belki de sahibi gelmeyenlerin sahipleri vefat etmiştir” dedi.

#4
Foto - Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu!

“Bu araçları bu durumda görmek çok üzüyor” Enkazdan çıkan araçları görmenin kendisini üzdüğünü ifade eden Hakan Burak, “Bayağı araç var. 3 farklı yerde enkazdan çıkan araçlar var. Bu araçları bu durumda görmek çok üzüyor. Yapacak bir şey yok. Araç sahibi vefat edenlerin varisleri alacaklar. Bizim arkadaşlardan da bu şekilde yakınlarının araçlarını alacaklar var” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu!

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#6
Foto - Enkazdan çıkarılan araçların akıbeti belli oldu!

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