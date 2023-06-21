  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
6
Enkaz kent Hatay’da duygusal yıkım

2023-06-21 11:07:36
Enkaz kent Hatay’da duygusal yıkım

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde, yakınlarını kaybeden vatandaşların duvarlara yazdığı yazılar duygulandırıyor.

#1
Foto - Enkaz kent Hatay’da duygusal yıkım

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi.

#2
Foto - Enkaz kent Hatay’da duygusal yıkım

Depremin ardından Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların ve iş yerlerinin duvarlarına yakınlarını kaybeden vatandaşların, ‘Onlar buradayken nasıl terk edilir bu şehir’, ‘Gitmedik ki dönelim’, ‘Annemi çok özlüyorum’, ‘Buradan bir rüm rüm geçti’ şeklinde yazdığı yazılar, görenleri duygulandırıyor.

#3
Foto - Enkaz kent Hatay’da duygusal yıkım

İş makinesi operatörü Duran Uğur, yıkımlar esnasında duygusal anlar yaşadığını dile getirerek, “35 senedir bu işi yapıyorum. Bu işten emekliyim.

#4
Foto - Enkaz kent Hatay’da duygusal yıkım

3.5 aydır buradayım, şehirde her şey çok zor durumda. Rabbim beterinden saklasın. Duvardaki yazıları okurken duygulanıyoruz, gözlerimiz yaşarıyor. İnsanların hayalleri olduğu gibi hafriyatın içerisine karışmış. En zor işlerden birisi, içler acısı” dedi.

#5
Foto - Enkaz kent Hatay’da duygusal yıkım

İş makinesi operatörü Mehmet Karadağ da en zorlandığı çalışmalardan birisi olduğunu ifade ederek, “Görmesen bile hissedebiliyorsun. Bütün evlerin duvarları yıkılmış. İnsanlar ölmüş, kapı, pencere yok. Yani çok zor durum. Her vurduğunda insan bir acı hissediyor. Dünyadaki en zor çalışma şu an bu. Herkesin yardımcı olması lazım, çok zor bir olay” şeklinde konuştu.

Katar dünyaya ilan etti! Ajanslar son dakika olarak duyurdu: 108 milyon ton doğalgaz için anlaştık
Ekonomi

Katar dünyaya ilan etti! Ajanslar son dakika olarak duyurdu: 108 milyon ton doğalgaz için anlaştık

Katar Enerji Bakanı ve Katar Enerji CEO’su Saad Sherida al-Kaabi, Çin ile 27 yıl sürecek olan doğal gaz anlaşması yaptıklarını duyurdu...
'Doları hemen bırakın' diyen Necmettin Batırel'den Perşembe günü için şok sözler
Ekonomi

'Doları hemen bırakın' diyen Necmettin Batırel'den Perşembe günü için şok sözler

Doların sürekli olarak düşeceğini ifade eden ekonomist Necmettin Batırel'den "Merkez Bankasının brüt rezervleri 1 haftada 3 milyar dolar art..
İHH Sudan için geniş kapsamlı yardım çalışması başlattı
Aktüel

İHH Sudan için geniş kapsamlı yardım çalışması başlattı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 15 Nisan'dan bu yana devam ettiği Sudan’a..
LGBT'ye kızını kurban veren anne gözyaşlarıyla anlattı: Kızıma tedavi yerine testosteron verildi!
Dünya

LGBT'ye kızını kurban veren anne gözyaşlarıyla anlattı: Kızıma tedavi yerine testosteron verildi!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Abigail Martinez isimli kadın, katıldığı duruşmada kızının LGBT terörüne nasıl kurban gittiğini gözya..
Dünyaca ünlü isimlerden olan Cristiano Ronaldo, Guinness Dünya Rekorları'na girdi!
Spor

Dünyaca ünlü isimlerden olan Cristiano Ronaldo, Guinness Dünya Rekorları'na girdi!

Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla İzlanda karşısında 200. milli maçına çıkarken Guinness Dünya Rekorları'na girmesi sonucunda sertifika..
MİT PKK'lıları vurdu HDP ses verdi
Gündem

MİT PKK'lıları vurdu HDP ses verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzey doğusunda, Türkiye sınırında yer alan Kamışlı'da SİHA ile terör örgütü PKK/YPG'ye bir dar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23