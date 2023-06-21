Enkaz kent Hatay’da duygusal yıkım

İş makinesi operatörü Mehmet Karadağ da en zorlandığı çalışmalardan birisi olduğunu ifade ederek, “Görmesen bile hissedebiliyorsun. Bütün evlerin duvarları yıkılmış. İnsanlar ölmüş, kapı, pencere yok. Yani çok zor durum. Her vurduğunda insan bir acı hissediyor. Dünyadaki en zor çalışma şu an bu. Herkesin yardımcı olması lazım, çok zor bir olay” şeklinde konuştu.