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Medya
5
Engin Altan Düzyatan'ın oynayacağı Barbaros dizisi ekibine Adel Adeeb katıldı

2020-12-04 17:16:03
Engin Altan Düzyatan'ın oynayacağı Barbaros dizisi ekibine Adel Adeeb katıldı

ES Yapım'ın yapımcılığı altında TRT 1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisi için bekleyiş devam ederken sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

#1
Foto - Diriliş Ertuğrul etkisi yapması beklenen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan’a verilmişti.

Diriliş Ertuğrul etkisi yapması beklenen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan’a verilmişti.

#2
Foto - Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir döneme damga vuran tarihi şahsiyet Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak Barbaros dizisinde, Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Ulaş Tuna Astepe oynayacak. Barbaros'un senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazacak. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler olacak.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir döneme damga vuran tarihi şahsiyet Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak Barbaros dizisinde, Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Ulaş Tuna Astepe oynayacak. Barbaros'un senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazacak. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler olacak.

#3
Foto - Barbaros dizisi TRT ekranlarında 2021 yılının Ocak ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Heyecanla beklenen dizi ekibine dünyaca ünlü yönetmen katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Barbaros dizisinin deniz sahnelerinin cgi ve bazı özel aksiyon kısımlarını Mısırlı Adel Adeeb yönetecek. Ortadoğu’nun tanınan ismi olan Adeeb’in yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Barbaros dizisi TRT ekranlarında 2021 yılının Ocak ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Heyecanla beklenen dizi ekibine dünyaca ünlü yönetmen katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Barbaros dizisinin deniz sahnelerinin cgi ve bazı özel aksiyon kısımlarını Mısırlı Adel Adeeb yönetecek. Ortadoğu’nun tanınan ismi olan Adeeb’in yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

#4
Foto - Barbaros Hayrettin Paşa kimdir? Kaptan-ı Derya lakaplı ve dünyaya nam salmış Barbaros Hayrettin Paşa, Osman devletinin deniz donanmasında olduğu dönem içerisinde Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, Sakallarının kızıl olmasından dolayı

Barbaros Hayrettin Paşa kimdir? Kaptan-ı Derya lakaplı ve dünyaya nam salmış Barbaros Hayrettin Paşa, Osman devletinin deniz donanmasında olduğu dönem içerisinde Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, Sakallarının kızıl olmasından dolayı "Barbaros" lakabı İtalyanca "Kızılsakal" verildi. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın Deniz politikasına ve Tersane-i Amire´ye nizam verdi. Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır'dı (Hızır Reis). Ona Hayreddin adını, "dinin hayırlısı" anlamına gelmekte olup Osmanlı Devletine yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Kanuni Sultan Süleyman verdi. Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis'in ölmesinin ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti.

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