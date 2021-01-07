Engin Altan Düzyatan ülkeyi sallamıştı! Pakistan'dan Diriliş Ertuğrul açıklaması geldi

Pakistan hükümetinden Diriliş Ertuğrul ve Engin Altan Düzyatan’a ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Din İşleri Danışmanı ve Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Eşrefi, Türkiye ile olan ilişkilerini değerlendirerek, "İki ülke arasında bugünkü ilişkilerin kökleri 19. yüzyıla kadar götürülebilir. Alt kıta Müslümanları 19. yüzyılda Kırım Savaşı'nda siyasi ve ekonomik olarak Türkiye'yi destekledi. Bu sebeple bizim ilişkilerimiz çok eski." ifadelerini kullandı. Eşrefi, geçen yıl aralıkta Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın Pakistan'a geldiğini hatırlatarak "Halkımız onu çok sıcak karşıladı. Türkler bizim erkek ve kız kardeşlerimiz ve bizim çok sayıda ortak noktamız var. Halklarımız birbirlerini seviyor ve ilişkilerimiz eşsiz." şeklinde konuştu.