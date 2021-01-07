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Dünya
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Engin Altan Düzyatan ülkeyi sallamıştı! Pakistan'dan Diriliş Ertuğrul açıklaması geldi

2021-01-07 16:52:59
Engin Altan Düzyatan ülkeyi sallamıştı! Pakistan'dan Diriliş Ertuğrul açıklaması geldi

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlandığı döneme damga vurmasının yanında 2020 yılına gelmemize rağmen halen büyük ilgi görüyor. Diziyle ilgili dikkat çeken bir detay gündeme oturdu.

#1
Foto - Diriliş Ertuğrul dizisi Payitaht Abdülhamid, Kuruluş Osman ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi dizilerin ortaya çıkmasına adeta ön ayak oldu.

Diriliş Ertuğrul dizisi Payitaht Abdülhamid, Kuruluş Osman ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi dizilerin ortaya çıkmasına adeta ön ayak oldu.

#2
Foto - Dizinin namı birçok Arap ülkesinin yanı sıra Asya kıtasına da yayılmış durumda. Hindistan’da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir görüntüde, Diriliş Ertuğrul hayranı bir işletmeci dizi karakterlerinin resmini restoranının birçok noktasına asarak sevgisini dile getirmişti.

Dizinin namı birçok Arap ülkesinin yanı sıra Asya kıtasına da yayılmış durumda. Hindistan’da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir görüntüde, Diriliş Ertuğrul hayranı bir işletmeci dizi karakterlerinin resmini restoranının birçok noktasına asarak sevgisini dile getirmişti.

#3
Foto - Benzer durum Pakistan’da da var. Dizi Pakistan’da büyük ilgi görüyor. Pakistan hükümetinin talimatıyla geçtiğimiz Ramazan ayında ekranlara gelen dizi büyük beğeni topladı.

Benzer durum Pakistan’da da var. Dizi Pakistan’da büyük ilgi görüyor. Pakistan hükümetinin talimatıyla geçtiğimiz Ramazan ayında ekranlara gelen dizi büyük beğeni topladı.

#4
Foto - Arama motoru Google'ın açıkladığı

Arama motoru Google'ın açıkladığı "Yılın Arama Trendleri 2020" listesine göre bu yıl Pakistan'da "Film-TV" kategorisinde en çok "Diriliş Ertuğrul" arandı.

#5
Foto - Pakistan Başbakanı İmran Han, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Türk dizileri

Pakistan Başbakanı İmran Han, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Türk dizileri "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlar üretmeyi deneyeceğini belirtmişti.

#6
Foto - Engin Altan Düzyatan, 12 Aralık’ta Chaudhary Şirketler Grubu’yla anlaşma imzalamak için Pakistan’ın Lahor şehrine gitti. Düzyatan’ın, ülkeye gelişi sosyal medyada gündem oldu. Düzyatan, ‘Film teklifi gelirse oynarım’ açıklaması yapmıştı.

Engin Altan Düzyatan, 12 Aralık’ta Chaudhary Şirketler Grubu’yla anlaşma imzalamak için Pakistan’ın Lahor şehrine gitti. Düzyatan’ın, ülkeye gelişi sosyal medyada gündem oldu. Düzyatan, ‘Film teklifi gelirse oynarım’ açıklaması yapmıştı.

#7
Foto - Pakistan hükümetinden Diriliş Ertuğrul ve Engin Altan Düzyatan’a ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Din İşleri Danışmanı ve Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Eşrefi, Türkiye ile olan ilişkilerini değerlendirerek,

Pakistan hükümetinden Diriliş Ertuğrul ve Engin Altan Düzyatan’a ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Din İşleri Danışmanı ve Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Eşrefi, Türkiye ile olan ilişkilerini değerlendirerek, "İki ülke arasında bugünkü ilişkilerin kökleri 19. yüzyıla kadar götürülebilir. Alt kıta Müslümanları 19. yüzyılda Kırım Savaşı'nda siyasi ve ekonomik olarak Türkiye'yi destekledi. Bu sebeple bizim ilişkilerimiz çok eski." ifadelerini kullandı. Eşrefi, geçen yıl aralıkta Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın Pakistan'a geldiğini hatırlatarak "Halkımız onu çok sıcak karşıladı. Türkler bizim erkek ve kız kardeşlerimiz ve bizim çok sayıda ortak noktamız var. Halklarımız birbirlerini seviyor ve ilişkilerimiz eşsiz." şeklinde konuştu.

#8
Foto - Imran Han'ın sürekli Diriliş Ertuğrul'a yönelik övgü dolu sözleri ve birkaç hafta önce Engin Altan Düzyatan'ın Lahor'a düzenlediği ziyaret 'Pakistan'da film projesi mi var?' şeklinde soruların sorulmasına neden olmuştu. Pakistanlı yetkilinin son açıklaması ve Barbaros dizisinin çekimlerinin henüz başlamaması sosyal medyada çıkan iddiaları tekrar gündeme getirdi.

Imran Han'ın sürekli Diriliş Ertuğrul'a yönelik övgü dolu sözleri ve birkaç hafta önce Engin Altan Düzyatan'ın Lahor'a düzenlediği ziyaret 'Pakistan'da film projesi mi var?' şeklinde soruların sorulmasına neden olmuştu. Pakistanlı yetkilinin son açıklaması ve Barbaros dizisinin çekimlerinin henüz başlamaması sosyal medyada çıkan iddiaları tekrar gündeme getirdi.

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