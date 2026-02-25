Japonya'dan Çin'i kızdıracak adım! Füze birliği konuşlandıracak
Tokyo yönetimi, 2030 mali yılı sonuna kadar Tayvan’a yaklaşık 110 kilometre mesafedeki Yonaguni Adası’na hava savunma kapasitesi yüksek bir füze birliği yerleştirmeyi planlıyor.
Japonya, 2030 mali yılı sonuna kadar ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırmayı planlıyor.
Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamasında, hükümetin 2030 mali yılı sonuna kadar Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırmayı planladığını bildirdi.
Mart başında Ada halkına bu kararın detaylarını duyuracaklarını kaydeden Koizumi, "(Konuşlandırma) Tesislerin hazırlanmasındaki ilerlemeye bağlı ancak 2030 mali yılını planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Buna göre Ada'ya füze birliği, uçaklar ve balistik füzeleri düşürebilen Tip-03 orta menzilli karadan güdümlü füze konuşlandırılacak.
Yonaguni Adası, ABD-Çin arası olası bir askeri gerilim ya da çatışma noktası olarak görülen Tayvan'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta.
Ülkenin güneybatısındaki Okinawa'ya bağlı Miyako, Yonaguni ve İşigaki adaları, ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi olarak biliniyor.
