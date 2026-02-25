  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Japonya'dan Çin'i kızdıracak adım! Füze birliği konuşlandıracak
AA Giriş Tarihi:

Japonya'dan Çin'i kızdıracak adım! Füze birliği konuşlandıracak

Tokyo yönetimi, 2030 mali yılı sonuna kadar Tayvan’a yaklaşık 110 kilometre mesafedeki Yonaguni Adası’na hava savunma kapasitesi yüksek bir füze birliği yerleştirmeyi planlıyor.

#1
Japonya, 2030 mali yılı sonuna kadar ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırmayı planlıyor.

#2
Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamasında, hükümetin 2030 mali yılı sonuna kadar Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırmayı planladığını bildirdi.

#3
Mart başında Ada halkına bu kararın detaylarını duyuracaklarını kaydeden Koizumi, "(Konuşlandırma) Tesislerin hazırlanmasındaki ilerlemeye bağlı ancak 2030 mali yılını planlıyoruz." ifadesini kullandı.

#4
Buna göre Ada'ya füze birliği, uçaklar ve balistik füzeleri düşürebilen Tip-03 orta menzilli karadan güdümlü füze konuşlandırılacak.

#5
Yonaguni Adası, ABD-Çin arası olası bir askeri gerilim ya da çatışma noktası olarak görülen Tayvan'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta.

#6
Ülkenin güneybatısındaki Okinawa'ya bağlı Miyako, Yonaguni ve İşigaki adaları, ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi olarak biliniyor.

