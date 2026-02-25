Türkiye olmayacak şeyi yaptı: HAYAT S10 bitti

Sistem, geminin sancak ve iskele taraflarına yerleştirilen iki ayrı görüntüleme ünitesi ile helikopter üzerindeki lazerleri takip etmektedir. Elde edilen koordinat verileri, sistem işlem birimi tarafından Pilot Görsel Rehberlik Sistemi’ne (PVC) aktarılmaktadır. Bu sayede pilot, her türlü ışık ve hava koşulunda platform üzerindeki bağıl konumunu görerek güvenli iniş gerçekleştirebilmektedir. Tamamen ana güverte üzerine entegre edilen ve gemi mimarisinde ek alan gerektirmeyen HAYAT S10, ADKG projesindeki başarısının ardından Türkiye'nin diğer deniz platformu projelerinde de kullanılmak üzere standart bir çözüm niteliği kazanmıştır.