Türkiye olmayacak şeyi yaptı: HAYAT S10 bitti
Türk savunma sanayi şirketi SONİTUS tarafından geliştirilen HAYAT S10 (Hava Aracı Yakalama ve Transfer Sistemi) resmen tamamlandı. İşte detaylar...
Tabya Dijital'de yer alan habere göre, ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) projesi kapsamında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi HAYAT S10'un kalifikasyon süreçleri başarıyla tamamlandı. Sonitus iş birliğiyle tasarlanıp üretilen sistem, ADKG üzerinde icra edilen helikopter harekatlarında kullanılarak tüm teknik gereksinimleri karşıladığını kanıtladı.
Türk Deniz Kuvvetleri, helikopter yakalama ve transfer sistemlerini geçmişte ağırlıklı olarak Kanada merkezli Indal Technologies firmasından tedarik ediyordu. Ancak özellikle son yıllarda Kanada hükümeti tarafından Türkiye’ye yönelik uygulanan savunma sanayi ambargoları, bu sistemlerin kritik platformlara entegrasyonunu engellemiş ve mevcut gemilerdeki sistemlerin yedek parça tedarikinde ciddi sorunlar doğurmuştu.
Yüksek maliyetlerin yanı sıra, uzun tedarik takvimleri ve ihracat lisansı kısıtlamaları nedeniyle yaşanan bu operasyonel riskler, ASFAT öncülüğünde başlatılan yerlileştirme çalışmalarıyla ortadan kaldırıldı. HAYAT S10 ile Türkiye, bu alandaki teknolojik bağımsızlığını ilan ederken, lojistik destek süreçlerini de tamamen yerli kaynaklara aktarmış oldu.
HAYAT S10, helikopterin platforma inişi sonrasında güvenli şekilde sabitlenmesini, hangara transfer edilmesini ve hangardan platforma taşınmasını sağlayan bir sistemdir. Operasyonun hiçbir aşamasında güvertede personel bulunmasına ihtiyaç duyulmaması, sistemin en önemli emniyet unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır.
Sistem bileşenleri şunlardan oluşmaktadır: Hızlı Sabitleme Arabası: Güverte rayı üzerinde hareket eden ve helikopter probunu yakalayan hidrolik mekanizmalı ünite. Görüntü Tespit Üniteleri: Helikopterin konumunu yapay zeka algoritmalarıyla belirleyen kamera ve filtre sistemleri.
Hidrolik Güç Ünitesi (HPU): Sistemin ihtiyaç duyduğu basıncı sağlayan, güç kaybı durumunda manuel veya basınçlı hava ile çalışabilen yedekli ünite.
HAYAT S10, modern deniz platformlarının ihtiyaç duyduğu ağır deniz koşullarında görev yapabilme yeteneğine sahiptir. Sistemin teknik performans parametreleri şu şekildedir: Yakalama Süresi: Helikopter inişini gerçekleştirdikten sonra 3 saniye içinde sabitleme işlemi tamamlanmaktadır. Deniz Durumu: Deniz durumu 4 (Sea State 4) seviyesinde kesintisiz operasyon, deniz durumu 5 seviyesinde ise kısıtlı operasyon imkanı sunmaktadır. Manevra Hızı: Sabitleme arabası, 0 ile 0,3 m/s arasında değişen hızlarda hassas transfer gerçekleştirebilmektedir. Uyumluluk: Sistem, Sea Hawk S70B tipi helikopterler ile tam uyumlu çalışmaktadır.
Sistem, geminin sancak ve iskele taraflarına yerleştirilen iki ayrı görüntüleme ünitesi ile helikopter üzerindeki lazerleri takip etmektedir. Elde edilen koordinat verileri, sistem işlem birimi tarafından Pilot Görsel Rehberlik Sistemi’ne (PVC) aktarılmaktadır. Bu sayede pilot, her türlü ışık ve hava koşulunda platform üzerindeki bağıl konumunu görerek güvenli iniş gerçekleştirebilmektedir. Tamamen ana güverte üzerine entegre edilen ve gemi mimarisinde ek alan gerektirmeyen HAYAT S10, ADKG projesindeki başarısının ardından Türkiye'nin diğer deniz platformu projelerinde de kullanılmak üzere standart bir çözüm niteliği kazanmıştır.
