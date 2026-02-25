  • İSTANBUL
Tarihi itiraf: Türkiye'ye karşı çöktük, tüm gücümüzü kaybettik
Tarihi itiraf: Türkiye'ye karşı çöktük, tüm gücümüzü kaybettik

Yunan basınının, Türkiye'ye yönelik ilgisi sürüyor. Son yapılan haberlerde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik büyüklük karşılaştırıldı.

Tarihi itiraf: Türkiye'ye karşı çöktük, tüm gücümüzü kaybettik

SL Press internet sitesi, “Nasıl geriledik” başlıklı haberinde “1974’te Yunanistan’ın GSYH’si Türkiye’nin yüzde 77,8’ine denk geliyordu. Bu oran 2024’te yüzde 16,99’a kadar düştü. Yani yaklaşık altıda birine geriledi” değerlendirmesine yer verdi.

Tarihi itiraf: Türkiye'ye karşı çöktük, tüm gücümüzü kaybettik

Bir ülke diğerinden daha hızlı yükseldiğinde, güç dengesinin değişeceğinin, Atina’nın, ana rakibine göre çöktüğünün belirtildiği haberde, Türkiye’nin büyük bir güç hâline geldiği, kendilerinin küçüldüğü ve farkın çok açıldığı ifade edildi.

Tarihi itiraf: Türkiye'ye karşı çöktük, tüm gücümüzü kaybettik

Haberde “Eskiden Yunanistan, Yunan-Türk silahlanma oranının 7/10 olduğu bir ekonomiyi finanse edebilecek bir ekonomik yakınlığı koruyabiliyordu. Türkiye ile yapılan bir karşılaştırma, Yunanistan’ın göreceli gücünü giderek kaybettiğini ortaya koyuyor.

Tarihi itiraf: Türkiye'ye karşı çöktük, tüm gücümüzü kaybettik

Türkiye sanayiye yatırım yapıyor, nüfusunu artırıyor ve pazarını genişletiyor; Atina ise ağırlıklı olarak hizmet ve tüketime odaklanıyor. Üretim tabanındaki bu fark belirleyici olmaya başlıyor” denildi. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

