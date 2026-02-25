  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu işin bir numarası ABD bile “Türkiye bunu nasıl yaptı” diyerek şaşırdı! Dev tersaneler kuruluyor, sürü İHA’lar NATO yolunda Türkiye olmayacak şeyi yaptı: HAYAT S10 bitti KAAN gelene kadar nefes kesecek hamle! Türkiye’den, göklerin yeni kralı Eurofighter için kritik karar Tarihi itiraf: Türkiye'ye karşı çöktük, tüm gücümüzü kaybettik Ortaya atılan iddia büyük fırtına kopardı! Türkiye'den son dakika İran açıklaması geldi Mercedes’in ardından BMW havlu attı! Level 3 otonom sürüşü iptal etti ABD'li rakipleri bitirmek için ant içmişler! Chery'den Ranger'a dişli rakip Çinli şirketlerden 24 bin hesapla operasyon! Yapay zeka devini sömürdüler Japonya'dan Çin'i kızdıracak adım! Füze birliği konuşlandıracak
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bu işin bir numarası ABD bile "Türkiye bunu nasıl yaptı" diyerek şaşırdı! Dev tersaneler kuruluyor, sürü İHA’lar NATO yolunda
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu işin bir numarası ABD bile “Türkiye bunu nasıl yaptı” diyerek şaşırdı! Dev tersaneler kuruluyor, sürü İHA’lar NATO yolunda

Türk savunma sanayiinin otonom harp sistemleri ve okyanus aşırı tersane hamleleri, ABD merkezli savunma devlerinin manşetlerine taşındı. ARES Tersanesi’nin Suudi Arabistan’da kuracağı üretim altyapısı ve STM’nin KARGU sürü drone sistemleriyle gerçekleştirdiği başarılı imha testleri, Türkiye’nin küresel ölçekteki etkisini bir kez daha kanıtladı. ABD'li uzmanlar, Türkiye’nin otonom sistemlerde ulaştığı veri paylaşım kapasitesi ve NATO ülkeleriyle imzaladığı yeni sözleşmelerle savunma teknolojilerinde bir "oyun kurucu" haline geldiğini vurguluyor.

#1
Foto - Bu işin bir numarası ABD bile "Türkiye bunu nasıl yaptı" diyerek şaşırdı! Dev tersaneler kuruluyor, sürü İHA’lar NATO yolunda

Türk savunma sanayii küresel basında ses getirmeye devam ediyor. ABD merkezli savunma yayın organlarına göre ARES Tersanesi, Suudi Arabistan’da iki ayrı tersaneyi kapsayan yeni bir yapılanma kurmaya hazırlanırken; STM tarafından gerçekleştirilen canlı mühimmatlı sürü drone saldırı testi ise Türkiye’nin otonom harp teknolojilerinde ulaştığı aşamayı ortaya koydu. Körfez bölgesindeki ortak üretim planları ve sürü İHA sistemleri, savunma teknolojilerinde Türkiye'nin bölgesindeki açılımına işaret ediyor.

#2
Foto - Bu işin bir numarası ABD bile "Türkiye bunu nasıl yaptı" diyerek şaşırdı! Dev tersaneler kuruluyor, sürü İHA’lar NATO yolunda

Breaking Defense’in aktardığı bilgilere göre ARES Tersanesi’nin Suudi Arabistan merkezli yeni şirketi ARES Naval, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) bölgesinde uzun vadeli üretim ve bakım altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Aynı dönemde STM’nin Ankara’daki atış ve eğitim alanında gerçekleştirdiği testte KARGU mühimmatlarının otonom şekilde üç ayrı hedefe eş zamanlı saldırı düzenlediği bildirildi.

#3
Foto - Bu işin bir numarası ABD bile "Türkiye bunu nasıl yaptı" diyerek şaşırdı! Dev tersaneler kuruluyor, sürü İHA’lar NATO yolunda

Breaking Defense’in analizine göre, ARES Naval tarafından Suudi Arabistan’da Dammam ve Cidde’de iki tersane kurulması planlanıyor. Analiz yazısına göre ARES Naval yapısı, deniz platformlarının üretimi ile bakım-onarım faaliyetlerine odaklanacak ve şirket hisselerinin büyük bölümü ARES’te kalacak. Suudi deniz projelerinde ana yüklenici konumunda bulunan Sofon ile de işbirliği yürütüleceği belirtilirken, GCC ülkelerinin gelecekte ARES için en önemli ihracat pazarlarından biri olacağı vurgulandı.

#4
Foto - Bu işin bir numarası ABD bile "Türkiye bunu nasıl yaptı" diyerek şaşırdı! Dev tersaneler kuruluyor, sürü İHA’lar NATO yolunda

Dimdex 2026 fuarında Katar sahil güvenliği standında sergilenen ULAQ insansız deniz aracının 11 metrelik ISR versiyonunun elektro-optik direktör ve uzaktan komutalı silah sistemiyle donatıldığı; göç ve arama-kurtarma görevlerinde kullanılabildiği de analiz yazısında ifade edildi. Analiz yazısındaki bilgilere göre Ankara’da gerçekleşen testte KARGU sürü sistemi tek operatör komutasında, otonom biçimde görev bölgesinde alt gruplara ayrılarak üç ayrı hedefi vurdu. Her bir platform anti-personel harp başlığı taşıdı ve tamamen yerli algoritmalarla geliştirilen sürü İHA mimarisi üzerinden veri paylaşımı yaptı. Analiz yazısında başarıyla gerçekleştirilen testin otonom sistemler ve sürü harp konsepti açısından dönüm noktası niteliği taşıdığı yorumunda bulunuldu.

#5
Foto - Bu işin bir numarası ABD bile "Türkiye bunu nasıl yaptı" diyerek şaşırdı! Dev tersaneler kuruluyor, sürü İHA’lar NATO yolunda

ABD merkezli bir başka savunma yayın organı Defence Post'un aktardığı bilgilere göre Temmuz 2025’te altı KARGU’dan oluşan karma yüke sahip otonom sürü operasyonu başarıyla icra edildi ve sistemin ismi açıklanmayan bir NATO üyesine teslimatı için sözleşme de imzalandı. Kasım 2025’te ise Skydagger şirketi, ağ tabanlı iletişim ve elektronik karıştırma karşıtı teknolojiye sahip Toyca-05 sürü kamikaze İHA’yı tanıttı. HAVELSAN şirketi de otonom seyrüsefer yeteneği bulunan ve güdümlü mühimmat fırlatabilen Barkan-2 insansız kara aracını sergileyerek sürü İHA/SİHA konseptinin kara-hava entegrasyonuna taşındığını duyurdu. ABD'li savunma uzmanlarına göre bu gelişmeler, Türkiye’nin otonom harp ve savunma teknolojilerinde çok alanlı bir kapasite inşa ettiğini gözler önüne seriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O bölümün mezunlarına 'Müdürlük' yolu açıldı!
Gündem

O bölümün mezunlarına 'Müdürlük' yolu açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetici atama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 24 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye g..
Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu
Sosyal Medya

Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu

Batı Yaka'da yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir işgalci yerleşimcinin yol kenarında dikili duran Filistin bayrağına yön..
Başkan Öntürk’ten "Türkiye Hatay’ı geri vermeli" diyen Rubin’e net cevap: Gel de al
Gündem

Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Türkiye’nin kadrolu düşmanı ABD’li sözde stratejist Michael Rubin’in “Türkiye’nin Suriye’de sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı geri vermelidi..
888 şüpheli tutuklandı! Sıra diğerlerine de gelecek...
Aktüel

888 şüpheli tutuklandı! Sıra diğerlerine de gelecek...

75 ilde son 10 gün içinde gerçekleştirilen kapsamlı narkotik operasyonlarında 958 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyondan fazla hap ele ge..
DMM'den açıklama geldi! Türkiye'ye işgalci iftirası attılar
Gündem

DMM'den açıklama geldi! Türkiye'ye işgalci iftirası attılar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Bazı medya organlarında yer alan, “ABD’nin İran’a saldırması halinde Türkiye’nin güvenlik gerekçesiy..
İsrail’in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: ‘Altıgen’ ittifak!
Dünya

İsrail’in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: ‘Altıgen’ ittifak!

İsrail’in, Türkiye’nin de içinde yer aldığı eski Roma-Osmanlı hinterlandını çevrelemeye dönük yeni bir “altıgen ittifak” arayışında olduğu ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23