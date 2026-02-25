Bu işin bir numarası ABD bile “Türkiye bunu nasıl yaptı” diyerek şaşırdı! Dev tersaneler kuruluyor, sürü İHA’lar NATO yolunda
Türk savunma sanayiinin otonom harp sistemleri ve okyanus aşırı tersane hamleleri, ABD merkezli savunma devlerinin manşetlerine taşındı. ARES Tersanesi’nin Suudi Arabistan’da kuracağı üretim altyapısı ve STM’nin KARGU sürü drone sistemleriyle gerçekleştirdiği başarılı imha testleri, Türkiye’nin küresel ölçekteki etkisini bir kez daha kanıtladı. ABD'li uzmanlar, Türkiye’nin otonom sistemlerde ulaştığı veri paylaşım kapasitesi ve NATO ülkeleriyle imzaladığı yeni sözleşmelerle savunma teknolojilerinde bir "oyun kurucu" haline geldiğini vurguluyor.