Bu işin bir numarası ABD bile “Türkiye bunu nasıl yaptı” diyerek şaşırdı! Dev tersaneler kuruluyor, sürü İHA’lar NATO yolunda

ABD merkezli bir başka savunma yayın organı Defence Post'un aktardığı bilgilere göre Temmuz 2025’te altı KARGU’dan oluşan karma yüke sahip otonom sürü operasyonu başarıyla icra edildi ve sistemin ismi açıklanmayan bir NATO üyesine teslimatı için sözleşme de imzalandı. Kasım 2025’te ise Skydagger şirketi, ağ tabanlı iletişim ve elektronik karıştırma karşıtı teknolojiye sahip Toyca-05 sürü kamikaze İHA’yı tanıttı. HAVELSAN şirketi de otonom seyrüsefer yeteneği bulunan ve güdümlü mühimmat fırlatabilen Barkan-2 insansız kara aracını sergileyerek sürü İHA/SİHA konseptinin kara-hava entegrasyonuna taşındığını duyurdu. ABD'li savunma uzmanlarına göre bu gelişmeler, Türkiye’nin otonom harp ve savunma teknolojilerinde çok alanlı bir kapasite inşa ettiğini gözler önüne seriyor.