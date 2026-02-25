Ortaya atılan iddia büyük fırtına kopardı! Türkiye'den son dakika İran açıklaması geldi

Türkiye'nin dış politika ilkelerine ve komşuluk hukukuna bağlılığına dikkat çeken açıklamada, "Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır." ifadeleri kullanıldı.