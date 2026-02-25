Ortaya atılan iddia büyük fırtına kopardı! Türkiye'den son dakika İran açıklaması geldi
Bllomberg tarafından ortaya atılan 'Türkiye İran topraklarına girecek' şeklindeki haberler üzerine İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye'nin İran topraklarına yönelik planları olduğu iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kasıtlı yayıldığını belirten İletişim Başkanlığı, "Bazı basın ve yayın organlarında yer alan ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir." dedi.
Türkiye'nin dış politika ilkelerine ve komşuluk hukukuna bağlılığına dikkat çeken açıklamada, "Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Dezenformasyonla mücadelenin önemine işaret eden İletişim Başkanlığı, vatandaşları asılsız haberlere karşı uyardı.
Kamuoyunun yanıltılmaması gerektiğinin altını çizen DMM, konuya "Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir." sözleriyle işaret etti.
