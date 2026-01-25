Endonezya'daki heyelanda can kaybı artıyor
Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Batı Java eyaletine bağlı Bandung bölgesindeki Pasirlangu köyünde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumartesi sabahı meydana gelen heyelanda köyün bir kısmı toprak altında kalırken, evleri zarar gören afetzedeler kayıp yakınlarını aramaya başladı.
Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (SAR), olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ve 82 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.
SAR ekiplerinin bölgede haritalar üzerinden çalışma yaparak operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.
Yetkililer, toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23