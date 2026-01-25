  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de 'ICE' gerilimi büyüyor! Vurulan kişinin kimliği açıklandı Endonezya'daki heyelanda can kaybı artıyor Bahçeli ilk defa canlı yayında açıkladı: Mümkün de değil doğru da değil Her mutfakta mutlaka var: Hafızayı çelik gibi yapıyor! Suriye’den gelen haberler uykularını kaçırdı: YPG düşerse Türkiye canımıza okur Türkiye'nin yanı başında savaş kapıda! Amerikan savaş gemisi bölgeye ulaştı ABD korkusu neler yaptırmış! Hamaney’le ilgili “Yazık” dedirten iddia Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran kesik baş cinayetinde flaş gelişme! Kıskıvrak yakalandılar En sağlam motorlu otomobiller belli oldu: İşte sıfır masraflı araçlar! İBB kreşindeki taciz skandalı sonrası korkutan haber geldi! Bakan hanımdan dehşet itiraf
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Endonezya'daki heyelanda can kaybı artıyor
AA Giriş Tarihi:

Endonezya'daki heyelanda can kaybı artıyor

Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

#1
Foto - Endonezya'daki heyelanda can kaybı artıyor

Batı Java eyaletine bağlı Bandung bölgesindeki Pasirlangu köyünde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - Endonezya'daki heyelanda can kaybı artıyor

Cumartesi sabahı meydana gelen heyelanda köyün bir kısmı toprak altında kalırken, evleri zarar gören afetzedeler kayıp yakınlarını aramaya başladı.

#3
Foto - Endonezya'daki heyelanda can kaybı artıyor

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (SAR), olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ve 82 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

#4
Foto - Endonezya'daki heyelanda can kaybı artıyor

SAR ekiplerinin bölgede haritalar üzerinden çalışma yaparak operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

#5
Foto - Endonezya'daki heyelanda can kaybı artıyor

Yetkililer, toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı

MİT Başkanı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir..
Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!
Gündem

Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!

Açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu kilimi kendisine hediye ettiği..
Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!
Sosyal Medya

Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

Sosyal medyada sürekli pompalanan "alım gücü bitti" yaygarasına, bir fenomenin 2009 yılına ait eski bir BİM bültenini bulmasıyla başlayan "g..
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir Hastane kapattı! Sebebini duyunca hak vereceksiniz
Gündem

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir Hastane kapattı! Sebebini duyunca hak vereceksiniz

Vatandaşın "hasta bakılmıyor" feryadı üzerine harekete geçen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, tebdil-i kıyafe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23