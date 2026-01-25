  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü tam Tedesco'nun istediği gibi! 30 milyon euro bonservisle hemen imza Dün gece Arda Güler'in başına gelenler İspanya'yı çalkaladı! Tüm ülke bunu konuşuyor! Yazık ya! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu Meğer En-Nesyri'nin teklifi reddetme nedeni buymuş! Olay kararın perde arkası ortaya çıktı Flaş adımı atın artık.. Uduokhai'de opsiyon sorunu: Beşiktaş zorunlu madde istiyor Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar... Okan buruk rekor kırdı! Efsaneleri geride bıraktı Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı! Zorlu şartlarda yaşam mücadelesi! Kar 2 metreyi geçti, çareyi atta buldu Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar...

Youssef En-Nesyri'yi göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'de hücum hattı için Tottenham forması giyen Kolo Muani'ye yöneldi.

#1
Foto - Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar...

Fenerbahçe ara transfer döneminde dur durak bilmeden çalışıyor...Lider Galatasaray ile arasındaki 1 puan farkını eriterek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler hücum hattına takviye yapmak istiyor.

#2
Foto - Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar...

Performansıyla beklentilerin altında kalan En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Jhon Duran'ın yanına takviye istiyor. Bu konuda gündeme gelen isim ise Kolo Muani.

#3
Foto - Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar...

Kolo Muani, ocak ayında düzenli forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe'de Fransız forvet ile ilgilenen kulüpler arasına girdi. Ancak, Tottenham cephesinde durumlar pek parlak değil.

#4
Foto - Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar...

Kulüp, kış transfer döneminin bu son günlerinde başka oyuncu satmak istemiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı

MİT Başkanı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir..
Başsavcı dehşete düşürdü
Dünya

Başsavcı dehşete düşürdü

Sudan Başsavcısı İntisar Ahmed Abdulal, çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla kişinin öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı
Gündem

Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı...
Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!
Dünya

Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!

ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmeyi değerlendirdiği iddiaları, sahadaki dengeleri değiştirecek yeni bir sürecin kapısını araladı. Amerikan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23