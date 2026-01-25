Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar...
Youssef En-Nesyri'yi göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'de hücum hattı için Tottenham forması giyen Kolo Muani'ye yöneldi.
Youssef En-Nesyri'yi göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'de hücum hattı için Tottenham forması giyen Kolo Muani'ye yöneldi.
Fenerbahçe ara transfer döneminde dur durak bilmeden çalışıyor...Lider Galatasaray ile arasındaki 1 puan farkını eriterek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler hücum hattına takviye yapmak istiyor.
Performansıyla beklentilerin altında kalan En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Jhon Duran'ın yanına takviye istiyor. Bu konuda gündeme gelen isim ise Kolo Muani.
Kolo Muani, ocak ayında düzenli forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe'de Fransız forvet ile ilgilenen kulüpler arasına girdi. Ancak, Tottenham cephesinde durumlar pek parlak değil.
Kulüp, kış transfer döneminin bu son günlerinde başka oyuncu satmak istemiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23