SON DAKİKA
Flaş adımı atın artık.. Uduokhai'de opsiyon sorunu: Beşiktaş zorunlu madde istiyor
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Flaş adımı atın artık.. Uduokhai'de opsiyon sorunu: Beşiktaş zorunlu madde istiyor

Beşiktaş, Alman stoper Felix Uduokhai'yi elden çıkarmaya çalışıyor. Fakat şu ana kadar kulübe gelen tekliflerin tamamı 'satın alma opsiyonlu kiralama' şeklinde...

Beşiktaş, 2024 yazında Augsburg'a 500 bin euro ödeyerek Felix Uduokhai'yi kiralamıştı. Sezon sonunda ise oyuncunun 5 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi devreye girdi. Futbolcuyla 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavele yapıldı. Yani 1.93 boyundaki oyuncunun maaş hariç maliyeti 5.5 milyon euroya çıktı.

Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki savunmacıyı elden çıkarmak istiyor. Fakat şu ana kadar kulübe gelen tekliflerin tamamı "Satın alma opsiyonlu kiralama" şeklinde... Beşiktaş Yönetimi, opsiyon yerine zorunlu satın alma maddesi talep ediyor. Bu yüzden hala Alman futbolcu ayrılamadı.

Felix Uduokhai'ye en ciddi ilgi gösteren 3 kulüp şöyle sıralandı: Paris FC Mainz Union Berlin

Bu takımlardan biri masaya zorunlu satın alma maddeli teklifi koyarsa işi bitirecek. Felix Uduokhai, 2026 yazında Beşiktaş'taki mukavelesinin son senesine giriyor. Yönetim bu sebeple risk almak istemiyor.

