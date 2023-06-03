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Dünya
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Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

2023-06-03 19:34:45
Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

Endonezya’da deneyimli ustalar bambulardan el yapımı bisikletler yapıyor.

#1
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Temanggung'da bulunan Spedagi üretim tesisinde ki ustalar, bambu bisikletlerin yapım sürecini gerçekleştiriyor.

#2
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

Spedagi Bambu bisikletleri 2013 yılının başlarında geliştirilmeye başlandı ve "usuk bambu" çıtalarının yapımı için geniş çaplı ve kalın duvarlı en güçlü bambu türlerinden biri olan Petung Bambusu (Dendrocalamus asper) seçildi.

#3
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

Bambu sapları daha sonra bisiklet iskeletini oluşturmak üzere özel metal bağlantılara bağlanır.

#4
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

Ustalar bir ay içinde dört ila beş bambu bisiklet çerçevesini tamamlayarak bisiklete dönüştürebiliyor.

#5
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#6
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#7
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#8
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#9
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#10
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#11
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#12
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#13
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#14
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#15
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

#16
Foto - Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?

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