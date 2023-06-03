2023-06-03 19:34:45 Endonezya'da bakın bisikletler nasıl yapılıyor?
Endonezya’da deneyimli ustalar bambulardan el yapımı bisikletler yapıyor.
Endonezya’da deneyimli ustalar bambulardan el yapımı bisikletler yapıyor.
Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Temanggung'da bulunan Spedagi üretim tesisinde ki ustalar, bambu bisikletlerin yapım sürecini gerçekleştiriyor.
Spedagi Bambu bisikletleri 2013 yılının başlarında geliştirilmeye başlandı ve "usuk bambu" çıtalarının yapımı için geniş çaplı ve kalın duvarlı en güçlü bambu türlerinden biri olan Petung Bambusu (Dendrocalamus asper) seçildi.
Bambu sapları daha sonra bisiklet iskeletini oluşturmak üzere özel metal bağlantılara bağlanır.
Ustalar bir ay içinde dört ila beş bambu bisiklet çerçevesini tamamlayarak bisiklete dönüştürebiliyor.
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