Endemik çiçekleri ezdiler

Sosyal medyadaki görüntülere tepki gösterenlere TET Türkiye sayfasından yapılan savunma ise şöyle: "Doğaya saygımız sonsuz. Buna olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ancak bazı durumlarda mecburen yürümeyi bırakın, bakmaya dahi kıyamadığımız noktalardan geçmek zorunda kalıyoruz. Bunun nedeni yolun darlığından dönemeyeceğiniz bir noktaya gelişimiz ya da kardan dolayı dik yamaçtan çıkamayacağımız içindir. Bu bölgelerden geçerken de olabildiğince yavaş ve sakin ve önceden bir araç geçtiyse izinde ilerlemeye çalışıyoruz. Ama malum insanız ve baştan hepimiz doğaya karşı suçluyuz. Ve bu zararın şehirde sıcak evinde ya da ofisinde, çayın kaynarken ketılda, elinde telefonla bize bakıp yargılarken senden daha az zarar verdiğimizin farkındayız. Biz farkındayız insan olarak verdiğimiz zararın bunun için de çok üzgünüz. Peki siz ne kadar zarar verdiğinizin farkında mısınız."