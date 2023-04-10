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Teknoloji-Bilişim
24
En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

2023-04-10 11:49:37
En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Yapay zeka teknolojisi hayatın her alanında kullanılmaya başladı. Son olarak, dünyanın en büyük yapıları yapay zeka ile yeniden tasarlandı.

#1
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Dünyanın dört bir yanından tanınmış yapılar, emlakçı karşılaştırma sitesi GetAgent tarafından gerçekleştirilen bir projede alternatif mimari tarzlarda yeniden tasarlandı. Haber 7'de yer alan haberin ayrıntıları şöyle...

#2
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Yapay Zeka'dan (AI) yardım alarak yeniden tasarlanan ünlü binalar görenleri hayrete düşürdü. Yapay zeka aracı Midjourney'i kullanarak, dünyanın en ünlü 15 binasının alternatif bir popüler mimari tarzda tasarlanmış olsalardı nasıl görüneceklerini soruldu ve çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı sonuçlar verdi. Araştırmacılar, mevcut ikonik binaların yeni bir versiyonunu hayata geçirmek için yapay zeka aracı Midjourney'i kullanmadan önce en çok aranan mimari stilleri ortaya çıkarmak için Google arama verilerini analiz etti. Londra'nın başka bir yerinde, Big Ben'e ev sahipliği yapan Gotik Revival saat kulesi Elizabeth Tower, açıkta bırakılan malzemeler ve minimalist estetikle tamamlanan endüstriyel bir görünüme kavuşturuldu. Ünlü mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan The Shard, kemerler, sütunlar ve simetri kullanımıyla bilinen bir tarz olan Rönesans yapısına dönüştürüldü.

#3
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Londra'nın en ikonik simgelerinden biri olan Big Ben, aslında ünlü kulenin içinde bulunan 13.760 kg ağırlığındaki devasa çanın adıdır. 1843 yılında inşa edilen Big Ben'in çanı, 2. Dünya Savaşı sırasında bölgeye düşen bir bombadan sonra bile nadiren durmuştur. Yapay zekadan kuleyi, 1700'lerdeki Sanayi Devrimi'nden bu yana var olan ve esas olarak işlevselliği tasarımla birleştiren bir mimari versiyonu olan Endüstriyel tarzda yeniden tasarlamasını istedik. Genellikle metal ve beton gibi malzemelerin yanı sıra çıplak tuğla ve büyük metal ızgara pencereler içerir... tüm bunları AI aracımız yeniden tasarımına dahil etmeye karar verdi.

#4
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

BİG BEN (Gerçek hali)

#5
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

BUCHKİNGHAM SARAYI 39 dönümlük bir araziye yayılan 775 odalı Buckingham Sarayı, Birleşik Krallık'ın en ünlü evidir. Bir ATM, bir postane, bir sinema salonu ve hatta bir polis karakolu bulunan bu ikonik binanın içine gizlice göz atmak pek çok turistin hoşuna gidecektir.

#6
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

BUCHKİNGHAM SARAYI (Gerçek hali)

#7
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

2012 yılında inşa edilen The Shard, Londra'nın en yeni binalarından biridir ve İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlanmıştır. Yüksekliği 306 metreyi aşan yapı, etkileyici 11.000 cam panelden oluşuyor ve bir cam parçasından esinlenerek modellenmiş.

#8
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

SHARD (Gerçek hali)

#9
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Eyfel Kulesi, Fransa'nın en popüler mimari örneklerinden biri, hatta belki de en popüleridir. Tamamlanması iki yıldan fazla süren kule on milyon kilogram ağırlığındadır ve kırk yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olmuştur. Eskiden sarıya boyanmışken, şimdi etrafını çevreleyen Parizyen manzaranın geri kalanıyla 'uyumlu' bir şekilde uyum sağlamak için koyu kahverengiye boyanmıştır. Yapı 1887'de inşa edilmişti, ancak AI'dan onu 1700'lerden kalma Fransız mimarisinin bir başka versiyonu olan eğlenceli Rokoko tarzında yeniden tasarlamasını istedik.

#10
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

EİFFEL KULESİ (Gerçek hali)

#11
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Empire State Binası, New York'un en yüksek binasına sahip olmak isteyen Chrysler binasının sahibine karşı 13 aylık bir yarışta 3.500 işçi tarafından inşa edilen New York siluetinin zirvesidir. İkonik tasarımı, 1900'lü yılların başında ortaya çıkan, geleneksel malzemeleri modern ve endüstriyel olanlarla birleştiren, dış cephesinde güneş patlamaları, zikzaklar ve diğer dramatik şekiller gibi özellikler taşıyan etkili bir modern mimari yöntemi olan Art Deco tarzına girmektedir.

#12
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

EMPİRE STATE BİNASI (Gerçek hali)

#13
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

#14
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Burj Khalifa etkileyici bir mimari harikasıdır ve bu listedeki birçok bina dünyanın en yüksek binası olmayı hedeflemiş olsa da, bu bina 828 metrelik inanılmaz yüksekliğiyle aslında tacı ele geçirmektedir. Tasarımı İslam mimarisinin çarpıcı bir örneğidir; merkezi bir çekirdeği ve kulesi ve spiral bir düzende 27 geri çekilmesi vardır ve hepsi doğrudan Samarra Ulu Camii gibi diğer İslami yapılardan esinlenmiştir.

#15
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

BURJ KHALİFA (Gerçek hali)

#16
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Yasak Şehir 720.000 metrekarelik muazzam bir alanı kaplayan dünyanın en büyük imparatorluk sarayıdır. Toplam 90 avlu, 980 bina ve 8.000'den fazla odadan oluşan yapının tamamlanması için tahminen bir milyon işçi çalışmıştır.

#17
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

YASAK ŞEHİR (Gerçek hali)

#18
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Almanya'nın en ünlü yapılarından biri olan Neuschwanstein Şatosu 1884 yılında inşa edilmiş ve şatoyu yaptıran Kral'ın öngördüğünden yedi kat daha uzun sürmüştür. O zamandan bu yana 'Disney Şatosu' olarak bilinmektedir; Walt Disney şatonun çarpıcı masalsı mimarisinden o kadar etkilenmiştir ki Sindirella'nın Şatosu'nu bu şatodan esinlenerek yapmıştır.

#19
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

NEUSCHWANSTEİN ŞATOSU (Gerçek hali)

#20
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Sydney Opera Binası, Tudor Mimarisiyle Yeniden Tasarlandı Avustralya'nın belki de en ikonik binası olan Sidney Opera Binası'nın inşasının 7 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyordu, ancak tam olarak inşa edildiğinde 102 milyon dolara mal oldu. Binayı tasarlayan Danimarkalı mimar, proje için açılan yarışmayı kazandı ve etkileyici yapısı o zamandan beri UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

#21
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

SYDNEY OPERA BİNASI (Gerçek hali)

#22
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Tac Mahal, Şah Cihan'ın zamansız vefatının ardından merhum eşine bir anıt olarak inşa edilmiştir ve karmaşık yapı ilk olarak 1632 yılında, ölümünden sadece bir yıl sonra inşa edilmiş, ancak tamamlanması yirmi yıldan fazla sürmüştür. 2007'de Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilen etkileyici yapı, İslam, İran ve Hint tasarım tarzlarını Babür mimarisi olarak bilinen tek bir mimari tarzda harmanlamaktadır.

#23
Foto - En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

TAJ MAHAL (Gerçek hali)

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