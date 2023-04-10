En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Londra'nın en ikonik simgelerinden biri olan Big Ben, aslında ünlü kulenin içinde bulunan 13.760 kg ağırlığındaki devasa çanın adıdır. 1843 yılında inşa edilen Big Ben'in çanı, 2. Dünya Savaşı sırasında bölgeye düşen bir bombadan sonra bile nadiren durmuştur. Yapay zekadan kuleyi, 1700'lerdeki Sanayi Devrimi'nden bu yana var olan ve esas olarak işlevselliği tasarımla birleştiren bir mimari versiyonu olan Endüstriyel tarzda yeniden tasarlamasını istedik. Genellikle metal ve beton gibi malzemelerin yanı sıra çıplak tuğla ve büyük metal ızgara pencereler içerir... tüm bunları AI aracımız yeniden tasarımına dahil etmeye karar verdi.