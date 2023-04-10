En ünlü yapılar yapay zeka ile yeniden tasarlandı!

Yapay Zeka'dan (AI) yardım alarak yeniden tasarlanan ünlü binalar görenleri hayrete düşürdü. Yapay zeka aracı Midjourney'i kullanarak, dünyanın en ünlü 15 binasının alternatif bir popüler mimari tarzda tasarlanmış olsalardı nasıl görüneceklerini soruldu ve çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı sonuçlar verdi. Araştırmacılar, mevcut ikonik binaların yeni bir versiyonunu hayata geçirmek için yapay zeka aracı Midjourney'i kullanmadan önce en çok aranan mimari stilleri ortaya çıkarmak için Google arama verilerini analiz etti. Londra'nın başka bir yerinde, Big Ben'e ev sahipliği yapan Gotik Revival saat kulesi Elizabeth Tower, açıkta bırakılan malzemeler ve minimalist estetikle tamamlanan endüstriyel bir görünüme kavuşturuldu. Ünlü mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan The Shard, kemerler, sütunlar ve simetri kullanımıyla bilinen bir tarz olan Rönesans yapısına dönüştürüldü.