2023-11-06 11:33:38 En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi
Otomobil fiyatlarında gerileme ve kampanya dönemi devam ediyor.
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Otomobil fiyatlarında gerileme ve kampanya dönemi devam ediyor.
ALFA ROMEO Tonale 1.6 Diesel - 2,205,000 TL
A3 Sportback 150 Hp - 1,511,911 TL
BMW 118i Sport Line - 1,882,800 TL
C3 1.2 PureTech - 813,000 TL
CUPRA Leon 1.5 benzin - 1,534,000 TL
DACİ Sandero Stepway 90 - 874,000 TL
DS- DS4 Performance Line 130 benzin otomatik - 1,876,600 TL
Egea 1.4 Manual benzin - 777,900 TL
Ford Fieata 1,1L 75 - 887,900 TL
Honda City 1,5L benzin otomatik 976,000 TL
Jaguar R Dynamic SE - 3,102,728 TL
Kia Picanto 1,0 benzin manuel - 780,000 TL
MG SZ Comfort - 929,000 TL
Nissan Juke 1,0 benzin manuel - 1,017,700 TL
Opel Corsa 1,2 Benzin manuel - 880,900 TL
Peugeot 208 1,2 - 1,043,500 TL
Skoda Fabia 1,0 TSI manuel 914,900 TL
Subaru CrossTrek - 2,199,900 TL
SUZUKİ Swift 1,2 Otomatik benzin - 988,000 TL
Türkiye'de satıla en ucuz araba Seat ibiza oldu. Seat İbiza 1,0 Evo 80 Hp - 770,000 TL
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