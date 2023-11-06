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Otomotiv
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En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

2023-11-06 11:33:38
En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Otomobil fiyatlarında gerileme ve kampanya dönemi devam ediyor.

#1
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

ALFA ROMEO Tonale 1.6 Diesel - 2,205,000 TL

#2
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

A3 Sportback 150 Hp - 1,511,911 TL

#3
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

BMW 118i Sport Line - 1,882,800 TL

#4
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

C3 1.2 PureTech - 813,000 TL

#5
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

CUPRA Leon 1.5 benzin - 1,534,000 TL

#6
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

DACİ Sandero Stepway 90 - 874,000 TL

#7
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

DS- DS4 Performance Line 130 benzin otomatik - 1,876,600 TL

#8
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Egea 1.4 Manual benzin - 777,900 TL

#9
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Ford Fieata 1,1L 75 - 887,900 TL

#10
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Honda City 1,5L benzin otomatik 976,000 TL

#11
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Jaguar R Dynamic SE - 3,102,728 TL

#12
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Kia Picanto 1,0 benzin manuel - 780,000 TL

#13
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

MG SZ Comfort - 929,000 TL

#14
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Nissan Juke 1,0 benzin manuel - 1,017,700 TL

#15
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Opel Corsa 1,2 Benzin manuel - 880,900 TL

#16
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Peugeot 208 1,2 - 1,043,500 TL

#17
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Skoda Fabia 1,0 TSI manuel 914,900 TL

#18
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Subaru CrossTrek - 2,199,900 TL

#19
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

SUZUKİ Swift 1,2 Otomatik benzin - 988,000 TL

#20
Foto - En ucuz otomobil belli oldu! İşte güncel fiyat listesi

Türkiye'de satıla en ucuz araba Seat ibiza oldu. Seat İbiza 1,0 Evo 80 Hp - 770,000 TL

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