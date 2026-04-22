TOKİ müjdeyi duyurdu: İstanbul sosyal konut kura tarihi belli oldu!

TOKİ “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut için kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul etabı için tarihleri açıkladı.

Kura çekimlerinin 3 gün süreceğini belirten TOKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"500 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100.000 Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'de "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak olup, 27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecektir.

Kuralar web sayfamızda yer alan kura sıra numarasına göre çekilecektir. Kura çekilişi Youtube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacaktır. Detaylı bilgi için: talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html"

Zeynep

12 il depremzedelere yapılan evler,sosyal konut projeleri,kentsel dönüşüm hibe yardımı,sayısız hizmetler hariç çevrem soruyor bunun kaynağını nerden buluyorlar CEVAP siyaset sorumluları parayı düzgün kullanırsa demekki oluyormuş, üstelik büyük şehir belediye gelirleri olmadığı halde. Halka iyi anlatmakta önemlidir inanın çoğu değişik fikirli dostlarımız seçim büyük masraf hizmete devam edilsin görüşünde
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi ol..
Okulun kızlar tuvaletinden çıkanlar Bilecik’i sokağa döktü!
Gündem

Okulun kızlar tuvaletinden çıkanlar Bilecik’i sokağa döktü!

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir ortaokulun tuvaletinde, temizlik görevlileri tarafından gizlenmiş halde tabanca ve yanında bir not bulund..
Bozbey’in yatak odasından "yok" dediği şirketin tapuları çıktı!
Gündem

Bozbey’in yatak odasından "yok" dediği şirketin tapuları çıktı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları ve Seres Gayrimenkul üzerinden yürütülen soruşturmada yeni bir perde aralandı. Bursa B..
Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!
Dünya

Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın af talebinin ardından İran idamları iptal etti.
MSB askeri helikopterin düşüş nedenini açıkladı: 5 askerin sağlık durumu iyi!
Gündem

MSB askeri helikopterin düşüş nedenini açıkladı: 5 askerin sağlık durumu iyi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 Ağır Genel Maksat Helikopteri’nin 21 Nisan 2026 tarihi..
CHP’li vekil zikzak çizdi! Suçlu Vali olunca öyle belediye başkanı olunca böyle
Gündem

CHP’li vekil zikzak çizdi! Suçlu Vali olunca öyle belediye başkanı olunca böyle

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın zikzak nasıl çizilir Türkiye'ye gösterdi. Günaydın, CHP'li belediye başkanlarının yolsuzluklarını ve o..
+90 (553) 313 94 23