En riskli 8 yiyecek belli oldu! Yanlış tüketildikleri zaman zehir saçıyorlar

7-) İstiridye - Lüks yiyecekler arasında yer alan istiridye, tüketimine dikkat edilmediği zaman ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bunun nedeni ise, istiridyelerin tabanına yapışıp sudaki planktonları süzerek beslenen canlılar olması. İstiridyenin filtrelediği su kirliyse, canlının kendisi de kirlenmiş oluyor. Bu sebeple de istenmeyen üzücü durumlara neden olabilen istiridyenin az pişmiş ya da çiğ tüketilmemesi gerekiyor.