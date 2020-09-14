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Sağlık
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En riskli 8 yiyecek belli oldu! Yanlış tüketildikleri zaman zehir saçıyorlar

2020-09-14 13:22:18
En riskli 8 yiyecek belli oldu! Yanlış tüketildikleri zaman zehir saçıyorlar

Yaşantımızı devam ettirmek ve sağlığımızı korumak adına besinler hayati bir önem taşırken, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration) tarafından yapılan araştırma sonucu riskli besinler belli oldu. Doğru tüketilmediği taktirde zehir saçan bu besinler arasında ise günlük zamanda sıkça tükettiğimiz yumurta, yeşil sebzeler ve kahve yer alıyor. İşte yanlış tüketildiği zaman zehir saçan 8 besin:

#1
Foto - 1-) Sosis - İşlenmiş et ürünü olduğu için uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilmeyen, hatta kansere neden olabilen sosis aynı zamanda çocuklarda boğulma tehlikesine de neden oluyor. Yapılan araştırmalar sonucu sosis, 10 yaş altı çocuklarda görülen beslenmeye bağlı boğulmaların yüzde 20'sini oluşturuyor.

1-) Sosis - İşlenmiş et ürünü olduğu için uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilmeyen, hatta kansere neden olabilen sosis aynı zamanda çocuklarda boğulma tehlikesine de neden oluyor. Yapılan araştırmalar sonucu sosis, 10 yaş altı çocuklarda görülen beslenmeye bağlı boğulmaların yüzde 20'sini oluşturuyor.

#2
Foto - 2-) Yeşil sebzeler - Zengin vitamin deposu olan, Alzheimer'dan kemik erimesine kadar birçok hastalığa karşı şifa kaynağı olan yeşil sebzelerin temizlenmesine özen gösterilmesi gerekiyor. Aksi taktirde koli basili gibi bakteriler bulaşabiliyor.

2-) Yeşil sebzeler - Zengin vitamin deposu olan, Alzheimer'dan kemik erimesine kadar birçok hastalığa karşı şifa kaynağı olan yeşil sebzelerin temizlenmesine özen gösterilmesi gerekiyor. Aksi taktirde koli basili gibi bakteriler bulaşabiliyor.

#3
Foto - 3-) Yer fıstığı - Et gibi içeriğinde protein barındıran yer fıstığı ölüme kadar giden vakalara neden olabiliyor. Bunun sebebi ise fıstığın insan vücudunda neden olduğu besin alerjisi.

3-) Yer fıstığı - Et gibi içeriğinde protein barındıran yer fıstığı ölüme kadar giden vakalara neden olabiliyor. Bunun sebebi ise fıstığın insan vücudunda neden olduğu besin alerjisi.

#4
Foto - 4-) Yumurta - Temel besin maddelerimizin başında gelen yumurta da doğru tüketilmediği zaman zehir saçan gıdalar arasında yer alıyor. Selenyum kaynağı olan yumurta, Salmonella bakterisine de ev sahipliği yapabiliyor. Çiğ tüketildiğinde salmonella salgınına neden olan yumurta, iyi pişirilmeli ve buz dolabında saklanmalı.

4-) Yumurta - Temel besin maddelerimizin başında gelen yumurta da doğru tüketilmediği zaman zehir saçan gıdalar arasında yer alıyor. Selenyum kaynağı olan yumurta, Salmonella bakterisine de ev sahipliği yapabiliyor. Çiğ tüketildiğinde salmonella salgınına neden olan yumurta, iyi pişirilmeli ve buz dolabında saklanmalı.

#5
Foto - 5-) Kahve - İçerdiği antioksidanlarla kanser hücrelerinin çoğalmasına engelleyen, enerji sarfiyatını artırdığı için daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olan kahve, doğru tüketilmediği zaman dişlerde sararmaya, uykusuzluğa ve vücudun su kaybetmesine neden oluyor.

5-) Kahve - İçerdiği antioksidanlarla kanser hücrelerinin çoğalmasına engelleyen, enerji sarfiyatını artırdığı için daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olan kahve, doğru tüketilmediği zaman dişlerde sararmaya, uykusuzluğa ve vücudun su kaybetmesine neden oluyor.

#6
Foto - 6-) Ton balığı - Sağlığımız için gerekli besin maddeleri arasında yer alan ton balığı da ne yazık ki doğru tüketilmediği taktirde zehir saçabiliyor. Konserve olarak satılan ton balıklarının özellikle beyaz renkli türü fazla tüketilirse, barındırdığı cıva nedeniyle hamile ve çocuklarda olumsuz sonuçlara yol açabiliyor.

6-) Ton balığı - Sağlığımız için gerekli besin maddeleri arasında yer alan ton balığı da ne yazık ki doğru tüketilmediği taktirde zehir saçabiliyor. Konserve olarak satılan ton balıklarının özellikle beyaz renkli türü fazla tüketilirse, barındırdığı cıva nedeniyle hamile ve çocuklarda olumsuz sonuçlara yol açabiliyor.

#7
Foto - 7-) İstiridye - Lüks yiyecekler arasında yer alan istiridye, tüketimine dikkat edilmediği zaman ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bunun nedeni ise, istiridyelerin tabanına yapışıp sudaki planktonları süzerek beslenen canlılar olması. İstiridyenin filtrelediği su kirliyse, canlının kendisi de kirlenmiş oluyor. Bu sebeple de istenmeyen üzücü durumlara neden olabilen istiridyenin az pişmiş ya da çiğ tüketilmemesi gerekiyor.

7-) İstiridye - Lüks yiyecekler arasında yer alan istiridye, tüketimine dikkat edilmediği zaman ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bunun nedeni ise, istiridyelerin tabanına yapışıp sudaki planktonları süzerek beslenen canlılar olması. İstiridyenin filtrelediği su kirliyse, canlının kendisi de kirlenmiş oluyor. Bu sebeple de istenmeyen üzücü durumlara neden olabilen istiridyenin az pişmiş ya da çiğ tüketilmemesi gerekiyor.

#8
Foto - 8-) Mantar - Doğada birçok çeşidi bulunan mantar tüketiminde dikkat edilmediği zaman zehirlenmeye ve ölüme neden olabiliyor. Marketten alacak olsak bile mutlaka dikkat edilmesi gereken mantarın birçok zehirli türü mevcut.

8-) Mantar - Doğada birçok çeşidi bulunan mantar tüketiminde dikkat edilmediği zaman zehirlenmeye ve ölüme neden olabiliyor. Marketten alacak olsak bile mutlaka dikkat edilmesi gereken mantarın birçok zehirli türü mevcut.

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