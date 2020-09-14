2020-09-14 13:22:18 En riskli 8 yiyecek belli oldu! Yanlış tüketildikleri zaman zehir saçıyorlar
Yaşantımızı devam ettirmek ve sağlığımızı korumak adına besinler hayati bir önem taşırken, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration) tarafından yapılan araştırma sonucu riskli besinler belli oldu. Doğru tüketilmediği taktirde zehir saçan bu besinler arasında ise günlük zamanda sıkça tükettiğimiz yumurta, yeşil sebzeler ve kahve yer alıyor. İşte yanlış tüketildiği zaman zehir saçan 8 besin: