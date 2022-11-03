2022-11-03 10:20:48 En ölümcül kanser türüne dikkat! O bulgular akciğer kanseri belirtisi olabilir!
Akciğer kanserinin belirtileri hakkında uyarılarda bulunan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, “Akciğer, solunum yolları (bronş, alveol) ile damarların iç içe olduğu bir organdır. Bu nedenle eğer akciğerde gelişen bir kitle damar bütünlüğünü bozacak olursa, kan tükürme (hemoptizi) ilk bulgu olabilir. Yine tümör boyutu küçük dahi olsa nefes yollarını tıkayabileceği için kişide nefes darlığı oluşabilir” dedi.