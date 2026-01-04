  • İSTANBUL
Otomotiv
13
Yeniakit Publisher
En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Dünyanın en hızlı arabalarının değerlendirilerek hazırlandığı 0-100 listesine ABD’li marka damga vurdu.

#1
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Otomotiv dünyasında 0’dan 100 kilometre hıza en kısa sürede ulaşabilen modeller belli oldu. Yayınlanan güncel performans verilerine göre, özellikle yüksek beygir gücüne sahip elektrikli ve hibrit destekli spor otomobiller hızlanma alanında dikkat çekici dereceler elde etti. Bazı modellerin 2 saniyenin altına inen hızlanma süreleri, seri üretim otomobillerde gelinen teknolojik seviyeyi gözler önüne serdi. Uzmanlar, gelişmiş batarya sistemleri, hafifletilmiş gövde yapıları ve dört tekerlekten çekiş teknolojilerinin bu sonuçlarda belirleyici rol oynadığını belirtiyor.

#2
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Hızlanma verilerindeki bu rekabetin, önümüzdeki dönemde otomotiv teknolojilerinin daha da ileri taşınmasına katkı sağlaması bekleniyor. Hazırlanan listenin tamamı şöyle:

#3
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Bugatti Chiron Pur Sport – ~2.3 saniye

#4
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Ferrari SF90 XX Stradale – ~2.3 saniye

#5
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Tesla Model S Plaid – ~2.1 saniye

#6
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Lucid Air Sapphire – ~2.0 saniye

#7
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Aspark Owl – ~1.91 saniye

#8
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Koenigsegg Gemera – ~1.9 saniye

#9
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Czinger 21C – ~1.9 saniye

#10
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Pininfarina Battista – ~1.86 saniye

#11
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Rimac Nevera – ~1.81 saniye

#12
Foto - En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Dodge Challenger SRT Demon 170 – ~1.74 saniye

