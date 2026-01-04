En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var

Otomotiv dünyasında 0’dan 100 kilometre hıza en kısa sürede ulaşabilen modeller belli oldu. Yayınlanan güncel performans verilerine göre, özellikle yüksek beygir gücüne sahip elektrikli ve hibrit destekli spor otomobiller hızlanma alanında dikkat çekici dereceler elde etti. Bazı modellerin 2 saniyenin altına inen hızlanma süreleri, seri üretim otomobillerde gelinen teknolojik seviyeyi gözler önüne serdi. Uzmanlar, gelişmiş batarya sistemleri, hafifletilmiş gövde yapıları ve dört tekerlekten çekiş teknolojilerinin bu sonuçlarda belirleyici rol oynadığını belirtiyor.