En hızlı 10 otomobil belli oldu! Zirvede ne Pagani ne de Bugatti var
Dünyanın en hızlı arabalarının değerlendirilerek hazırlandığı 0-100 listesine ABD’li marka damga vurdu.
Otomotiv dünyasında 0’dan 100 kilometre hıza en kısa sürede ulaşabilen modeller belli oldu. Yayınlanan güncel performans verilerine göre, özellikle yüksek beygir gücüne sahip elektrikli ve hibrit destekli spor otomobiller hızlanma alanında dikkat çekici dereceler elde etti. Bazı modellerin 2 saniyenin altına inen hızlanma süreleri, seri üretim otomobillerde gelinen teknolojik seviyeyi gözler önüne serdi. Uzmanlar, gelişmiş batarya sistemleri, hafifletilmiş gövde yapıları ve dört tekerlekten çekiş teknolojilerinin bu sonuçlarda belirleyici rol oynadığını belirtiyor.
Hızlanma verilerindeki bu rekabetin, önümüzdeki dönemde otomotiv teknolojilerinin daha da ileri taşınmasına katkı sağlaması bekleniyor. Hazırlanan listenin tamamı şöyle:
Bugatti Chiron Pur Sport – ~2.3 saniye
Ferrari SF90 XX Stradale – ~2.3 saniye
Tesla Model S Plaid – ~2.1 saniye
Lucid Air Sapphire – ~2.0 saniye
Aspark Owl – ~1.91 saniye
Koenigsegg Gemera – ~1.9 saniye
Czinger 21C – ~1.9 saniye
Pininfarina Battista – ~1.86 saniye
Rimac Nevera – ~1.81 saniye
Dodge Challenger SRT Demon 170 – ~1.74 saniye
