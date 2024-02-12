En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

DÖRDÜNCÜ FORMÜL: Bu formül ise öne çıkan bir çalışma olarak duruyor. Burada rakamın yüzde 150 artırılarak Cumhuriyetin 100. Yılı için ödenen 5.000 TL'lik ikramiyeye yükseltilmesi söz konusu olacak. Böylece toplam ödenecek olan 10.000 TL ile ikramiye ödemesinin taban maaşı yakalaması da sağlanmış olacak. Böyle bir düzenleme yapıldığında her yıl artış için ayrıca yasa çıkartmak da gerekmeyecek. Yasada yer alacak "Toplam ikramiye tutarı uygulanan taban maaşa eşit olur" denildiğinde bu artışlar otomatik olarak da gerçekleşmiş olacak.