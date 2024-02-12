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Ekonomi
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En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

2024-02-12 16:52:40
En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Son dakika haberi: Emekliye ek zam düzenlemelerinin gerçekleşmesi ve maaş farkları ödemeleri sonrası sıra 2000 TL olarak uygulanan emekli ikramiyesi için atılacak adımlara geldi. Bayram ikramiyesi için emekliler yılına özel artış yapılacak. Masada 4 formül bulunurken en güçlü 2 seçenek de belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak? Dul ve yetimler ne kadar alacak?

#1
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Son dakika haberleri: Refah payı ile birlikte maaş artışları yüzde 49,25 olan emekliler için şimdi de bayram ikramiyesi zammı gündemde. Emekli ikramiyesi zam düzenlemesi ile ilgili 2 ayrı formül ağırlık kazanırken 4 ayrı formül de masada duruyor.

#2
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı. Böylece emeklilerin toplam Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49,25 oranında artırıldı. Bir ikinci artış ise Temmuz ayında yapılacak.

#3
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak. Bunun üzerine refah payı verilmesi de söz konusu olacak. Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar.

#4
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması da netleşmeye başladı. Emekli ikramiyeleri ile ilgili 4'er veya 5'er bin liradan toplam 8-10 bin lira ödenmesi çalışması öne çıkarken masada dört ayrı formülleri bulunuyor.

#5
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı.

#6
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Böylece 2023 yılında emeklilere 9 bin lira ikramiye ödenmişti. 2024 yılını da 'Emekliler yılı' ilan eden Hükümet şimdi bu ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor.

#7
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

#8
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

BİRİNCİ FORMÜL ZAM ARTIŞI: İlk formüle göre emeklilerin yüzde 49,25'lik Ocak zammı ikramiyeye de yansıtılabilecek. Bu durumda ikramiye 3 bin lira seviyesine çıkarılabilecek ve emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira alabilecek.

#9
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Mevcut ikramiye : 2.000 TL Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL Artış oranı: yüzde 49,25 Yeni ikramiye: 3.000 TL Toplam ikramiye: 6.000 TL

#10
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

İKİNCİ FORMÜL ENFLASYON ARTIŞI: Bu formül uygulandığında ise 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik yıllık enflasyon oranı kadar artış yapılabilir. Bu durumda ikramiye 3 bin 300 lira seviyesine yükselirken, iki bayramda emeklilerin eline 6 bin 600 lira geçecek.

#11
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Mevcut ikramiye : 2.000 TL Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL Artış oranı: yüzde 64,77 Yeni ikramiye: 3.300 TL Toplam ikramiye: 6.600 TL

#12
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

ÜÇÜNCÜ FORMÜL İKİ KAT ARTIŞ: Bu formülde ise emeklilerin ikramiye artışı için daha önce de uygulanan yüzde 100 artış yapılabilir. Bu durumda 2.000 TL olan ikramiye 4.000 TL'ye toplam ödenecek miktar ise 8.000 TL'ye çıkabilir.

#13
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Mevcut ikramiye: 2.000 TL Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL Artış oranı: Yüzde 100 Yeni ikramiye: 4.000 TL Toplam ikramiye: 8.000 TL

#14
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

DÖRDÜNCÜ FORMÜL: Bu formül ise öne çıkan bir çalışma olarak duruyor. Burada rakamın yüzde 150 artırılarak Cumhuriyetin 100. Yılı için ödenen 5.000 TL'lik ikramiyeye yükseltilmesi söz konusu olacak. Böylece toplam ödenecek olan 10.000 TL ile ikramiye ödemesinin taban maaşı yakalaması da sağlanmış olacak. Böyle bir düzenleme yapıldığında her yıl artış için ayrıca yasa çıkartmak da gerekmeyecek. Yasada yer alacak "Toplam ikramiye tutarı uygulanan taban maaşa eşit olur" denildiğinde bu artışlar otomatik olarak da gerçekleşmiş olacak.

#15
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Mevcut ikramiye : 2.000 TL Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL Artış oranı: yüzde 150 Yeni ikramiye: 5.000 TL Toplam ikramiye: 10.000 TL

#16
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

DUL VE YETİMLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

#17
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

İkramiyedeki artıştan dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak. İkramiye 3 bin liraya çıkarsa aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ödenecek.

#18
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

Sabah'a göre; 5 bin lira formülü ise aylık oranı yüzde 75 olanların ödemesini 3 bin 750, yüzde 50 olanların ikramiyesini 2 bin 500, yüzde 25 olanların ödemesini bin 250 liraya çıkaracak.

#19
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

#20
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

#21
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

#22
Foto - En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…

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