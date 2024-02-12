2024-02-12 16:52:40 En güçlü 2 seçenek belli oldu! Çok konuşulacak bir sistem geliştirdiler: Emeklilere büyük müjde geliyor…
Son dakika haberi: Emekliye ek zam düzenlemelerinin gerçekleşmesi ve maaş farkları ödemeleri sonrası sıra 2000 TL olarak uygulanan emekli ikramiyesi için atılacak adımlara geldi. Bayram ikramiyesi için emekliler yılına özel artış yapılacak. Masada 4 formül bulunurken en güçlü 2 seçenek de belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak? Dul ve yetimler ne kadar alacak?