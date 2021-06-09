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Gezi
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En çok ziyaret edilen 10 ülke

2021-06-09 02:43:01
En çok ziyaret edilen 10 ülke

Dünya genelinde en çok ziyaret edilen 10 ülke sıralamasında Tayland ve Meksika'nın olması dikkat çekti.

#1
Foto - Fransa: Vazgeçilmez seyahat rotaları arasında Fransa önemli bir yer olarak biliniyor.

Fransa: Vazgeçilmez seyahat rotaları arasında Fransa önemli bir yer olarak biliniyor.

#2
Foto - İspanya: İspanya, muhteşem doğası ile ziyarete gelenleri büyülüyor.

İspanya: İspanya, muhteşem doğası ile ziyarete gelenleri büyülüyor.

#3
Foto - Amerika: 'Özgürlükler ülkesi' olarak anılan Amerika, turistlerin ilk durak noktalarından birisi. Amerika'yı 78.7 milyona yakın turist ziyaret etti.

Amerika: 'Özgürlükler ülkesi' olarak anılan Amerika, turistlerin ilk durak noktalarından birisi. Amerika'yı 78.7 milyona yakın turist ziyaret etti.

#4
Foto - Çin: Koronavirüs nedeniyle imajı sarsılmış olmasına rağmen Çin, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Çin: Koronavirüs nedeniyle imajı sarsılmış olmasına rağmen Çin, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

#5
Foto - İtalya: Dikkati çeken sokakları ve kanallarıyla ünlü Venedik, seyahat listelerinin başında yer alıyor. İtalya, 64.6 milyona yakın turisti ağırladı.

İtalya: Dikkati çeken sokakları ve kanallarıyla ünlü Venedik, seyahat listelerinin başında yer alıyor. İtalya, 64.6 milyona yakın turisti ağırladı.

#6
Foto - Türkiye: Güzel ülkemiz turistlerin gözdesi. Kız Kulesi, Galata, Ayasofya gibi güzelliklere sahip olan Türkiye, 52.5 milyona yakın misafir ağırladı.

Türkiye: Güzel ülkemiz turistlerin gözdesi. Kız Kulesi, Galata, Ayasofya gibi güzelliklere sahip olan Türkiye, 52.5 milyona yakın misafir ağırladı.

#7
Foto - Meksika: Oldukça popüler bir yer olan Meksika, turistlerin gözdesi konumunda.

Meksika: Oldukça popüler bir yer olan Meksika, turistlerin gözdesi konumunda.

#8
Foto - İngiltere: Kraliyet üyeleri sayesinde her zaman popüler bir konumda olan İngiltere, her yıl milyonlarca yabancı turisti ağırlıyor.

İngiltere: Kraliyet üyeleri sayesinde her zaman popüler bir konumda olan İngiltere, her yıl milyonlarca yabancı turisti ağırlıyor.

#9
Foto - Almanya: Müzik ve festivalleri ile Almanya, turistlerin vazgeçemediği yerlerden. Özellikle Berlin, gençlerin ilgisini çekiyor.

Almanya: Müzik ve festivalleri ile Almanya, turistlerin vazgeçemediği yerlerden. Özellikle Berlin, gençlerin ilgisini çekiyor.

#10
Foto - Tayland: Bangkok, Pattaya, Phuket en çok tercih edilen yerlerden birisi. Özellikle Phuket, son yıllarda oldukça popüler.

Tayland: Bangkok, Pattaya, Phuket en çok tercih edilen yerlerden birisi. Özellikle Phuket, son yıllarda oldukça popüler.

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