2021-06-09 02:43:01 En çok ziyaret edilen 10 ülke
Dünya genelinde en çok ziyaret edilen 10 ülke sıralamasında Tayland ve Meksika'nın olması dikkat çekti.
Dünya genelinde en çok ziyaret edilen 10 ülke sıralamasında Tayland ve Meksika'nın olması dikkat çekti.
Fransa: Vazgeçilmez seyahat rotaları arasında Fransa önemli bir yer olarak biliniyor.
İspanya: İspanya, muhteşem doğası ile ziyarete gelenleri büyülüyor.
Amerika: 'Özgürlükler ülkesi' olarak anılan Amerika, turistlerin ilk durak noktalarından birisi. Amerika'yı 78.7 milyona yakın turist ziyaret etti.
Çin: Koronavirüs nedeniyle imajı sarsılmış olmasına rağmen Çin, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
İtalya: Dikkati çeken sokakları ve kanallarıyla ünlü Venedik, seyahat listelerinin başında yer alıyor. İtalya, 64.6 milyona yakın turisti ağırladı.
Türkiye: Güzel ülkemiz turistlerin gözdesi. Kız Kulesi, Galata, Ayasofya gibi güzelliklere sahip olan Türkiye, 52.5 milyona yakın misafir ağırladı.
Meksika: Oldukça popüler bir yer olan Meksika, turistlerin gözdesi konumunda.
İngiltere: Kraliyet üyeleri sayesinde her zaman popüler bir konumda olan İngiltere, her yıl milyonlarca yabancı turisti ağırlıyor.
Almanya: Müzik ve festivalleri ile Almanya, turistlerin vazgeçemediği yerlerden. Özellikle Berlin, gençlerin ilgisini çekiyor.
Tayland: Bangkok, Pattaya, Phuket en çok tercih edilen yerlerden birisi. Özellikle Phuket, son yıllarda oldukça popüler.
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