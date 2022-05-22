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Teknoloji-Bilişim
15
En çok virüs barındıran işletim sistemi belli oldu

2022-05-22 22:32:57
En çok virüs barındıran işletim sistemi belli oldu

Yeni yayınlanan bir rapora göre, en fazla virüs barındıran işletim sistemi netleşti.

#1
Foto - Bir rapora göre, 2022’de bugüne kadar 34 milyondan fazla yeni kötü amaçlı yazılım örneği tespit edildi.

Bir rapora göre, 2022’de bugüne kadar 34 milyondan fazla yeni kötü amaçlı yazılım örneği tespit edildi.

#2
Foto - Rapor, 2022 yılına kadar virüs oluşturucularının günlük 316 binden fazla kötü amaçlı yazılım tehdidi oluşturacağını ortaya koydu.

Rapor, 2022 yılına kadar virüs oluşturucularının günlük 316 binden fazla kötü amaçlı yazılım tehdidi oluşturacağını ortaya koydu.

#3
Foto - Bu bilgiler sonucunda ise en fazla virüs barındıran işletim sistemi ortaya çıktı.

Bu bilgiler sonucunda ise en fazla virüs barındıran işletim sistemi ortaya çıktı.

#4
Foto - En savunmasız işletim sistemi Windows oldu 2022’nin ocak ayında kaydedilen 11,41 milyon virüs örneği ve virüs geliştirmede büyük bir artış oldu.

En savunmasız işletim sistemi Windows oldu 2022’nin ocak ayında kaydedilen 11,41 milyon virüs örneği ve virüs geliştirmede büyük bir artış oldu.

#5
Foto - 2022’nin ilk çeyreğinin sonunda ise 29,11 milyon kötü amaçlı yazılım tehdidi yer alıyordu. Bu sayıya göre ise nisan ayındaki kötü amaçlı yazılım örneği en az 5,65 milyon oldu.

2022’nin ilk çeyreğinin sonunda ise 29,11 milyon kötü amaçlı yazılım tehdidi yer alıyordu. Bu sayıya göre ise nisan ayındaki kötü amaçlı yazılım örneği en az 5,65 milyon oldu.

#6
Foto - Söz konusu platformlar arasındaki virüs dağılımı olduğunda da farklı durumlar ortaya çıktı.

Söz konusu platformlar arasındaki virüs dağılımı olduğunda da farklı durumlar ortaya çıktı.

#7
Foto - Microsoft Windows‘un 2022’de 25,48 milyon kötü amaçlı yazılım örneğine sahip olduğunu ortaya çıktı.

Microsoft Windows‘un 2022’de 25,48 milyon kötü amaçlı yazılım örneğine sahip olduğunu ortaya çıktı.

#8
Foto - Android sistemi için ise kötü amaçlı yazılım örneği yalnızca 536 bin oldu.

Android sistemi için ise kötü amaçlı yazılım örneği yalnızca 536 bin oldu.

#9
Foto - MacOS sisteminde ise 2022’nin en az kötü amaçlı yazılım örneği yer alıyor. Rapora göre bu işletim sisteminde yalnızca yaklaşık 2 bin kötü amaçlı yazılım örneği var.

MacOS sisteminde ise 2022’nin en az kötü amaçlı yazılım örneği yer alıyor. Rapora göre bu işletim sisteminde yalnızca yaklaşık 2 bin kötü amaçlı yazılım örneği var.

#10
Foto - Buna rağmen Apple MacOS’taki tehdit sayısını, iOS ile karşılaştırdığında bu durumu ‘kabul edilemez’ olarak gördü.

Buna rağmen Apple MacOS’taki tehdit sayısını, iOS ile karşılaştırdığında bu durumu ‘kabul edilemez’ olarak gördü.

#11
Foto - İddiaya göre iOS’taki güvenlik açığı durumu, hiçbir şekilde duyulmamış bir şey ancak, MacOS’ta görülme oranı da oldukça az.

İddiaya göre iOS’taki güvenlik açığı durumu, hiçbir şekilde duyulmamış bir şey ancak, MacOS’ta görülme oranı da oldukça az.

#12
Foto - Bu rapora bakıldığı zaman en fazla virüs barındıran işletim sistemi Windows oldu. Windows ve Android gibi platformlardaki virüs tehdidi yaygınlığı, Apple platformlarına karşı ifadelerin merkezinde yer aldı.

Bu rapora bakıldığı zaman en fazla virüs barındıran işletim sistemi Windows oldu. Windows ve Android gibi platformlardaki virüs tehdidi yaygınlığı, Apple platformlarına karşı ifadelerin merkezinde yer aldı.

#13
Foto - Aynı zamanda Apple, sistemini çeşitli nedenlerden dolayı defalarca savundu.

Aynı zamanda Apple, sistemini çeşitli nedenlerden dolayı defalarca savundu.

#14
Foto - Bunun nedeni ise ABD ve AB’nin antitröst talebi olarak açmanın kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine gerçek zarar verebileceği.

Bunun nedeni ise ABD ve AB’nin antitröst talebi olarak açmanın kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine gerçek zarar verebileceği.

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