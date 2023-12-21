Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması! Skandalın iç yüzü: 'Olayı ben patlattım' Türkiye şokta

Seçil Erzan’ın dolandırıcılık yaptığı süreçte Fatih Terim’in nasıl bir rolü olduğuna diar açıklamalarda bulunan Belözoğlu’nun açıklaması şöyle: “Ben Fatih Terim’in bu işin içinde bilerek kalmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim’in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum. Onun dışında benim de diğerlerinin de nizama aykırı bir durumu varsa mahkemede bunun hesabını verelim. Ben bu kadınla bir kere görüştüm. Kadın bana ikinci imzayı attı. Aynı bankaya gidip ‘bu imzanın gerçekliği var mı?’ diye sorgulattım. Şimdi herkes ‘Seçil Erzan dosyasını ben patlattım’ diyor ya. Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisleri, müfettişleri ben çağırdım. Olayı ben çıkardım ortaya.”