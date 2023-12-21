2023-12-21 13:00:25 Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması! Skandalın iç yüzü: 'Olayı ben patlattım' Türkiye şokta
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, eski bankacı ve Ponzi dolandırıcısı olarak bilinen Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar para kaptırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Belözoğlu, skandalın ortaya çıkmasının ardından, dosyada adı geçen ve hesap hareketleri incelenen Fatih Terim'in olaya bilinçli bir şekilde dahil olmadığını belirtti. "Fatih Terim’in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum" diyen Belözoğlu, skandalın iç yüzünü ortaya çıkardığını savundu.