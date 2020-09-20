  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
11
Emniyet paylaştı... Nereye park ederseniz aracınız çekilir?

2020-09-20 11:30:21
Emniyet paylaştı... Nereye park ederseniz aracınız çekilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafikte güvenliği tehlikeye atacak tüm park çeşitleri için uyarı paylaşımında bulundu.

#1
Foto - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan önemli paylaşımda,

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan önemli paylaşımda, "Park etmeniz halinde aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta" başlığıyla araç sürücülerinin uygulamaması gereken park kuralları gösterildi. Yapılmaması gereken 9 hatalı park türünün belirtildiği grafikte, sürücülere gerekli kurallara uymadıkları takdirde ceza kesileceği belirtildi. Paylaşımda, trafik akışına engel olmayan 1. sıra parklarda sadece idari para cezasının uygulanacağı, araçların çekilmeyeceği ifade edildi. Paylaşılan grafikte, söz konusu noktalara park eden araçların ise çekileceği ve sürücülere 132 Türk Lirası ile 264 Türk Lirası arası değişen idari para cezasının uygulanacağı belirtili.

#2
Foto - Trafik akışını engelleyen 1. sıra park.

Trafik akışını engelleyen 1. sıra park.

#3
Foto - 2. Taşıt yoluna 1. saraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek 2. sıra park.

2. Taşıt yoluna 1. saraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek 2. sıra park.

#4
Foto - Engelli sürücüler için ayrılmış alana park.

Engelli sürücüler için ayrılmış alana park.

#5
Foto - Otobüs durakları ve yakınına park.

Otobüs durakları ve yakınına park.

#6
Foto - Yangın musluğu ve yakınına park.

Yangın musluğu ve yakınına park.

#7
Foto - Yaya yolu ve okul geçitlerine park.

Yaya yolu ve okul geçitlerine park.

#8
Foto - Hastana, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına park.

Hastana, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına park.

#9
Foto - Al ve üst geçit ile köprülerin üzeri veya yakınına park.

Al ve üst geçit ile köprülerin üzeri veya yakınına park.

#10
Foto - Bağlantı yolları ile tünel ve kavşak girişleri veya yakınına park.

Bağlantı yolları ile tünel ve kavşak girişleri veya yakınına park.

Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri
Gündem

Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri

Yurt dışında kök verip Türkiye’deki aile yapısının damarlarına zehir enjekte eden gleeden.com adlı bir ahlaksızlık platformunun daha olduğu ..
Almanya'dan Türkiye'ye alçak tehdit!
Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye alçak tehdit!

Almanya’nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel, Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin küstah ifadeler kullandı.
Libya'dan duyuru: Kaldırdık
Dünya

Libya'dan duyuru: Kaldırdık

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede milislerin işgalinde olmayan petrol sahaları ve limanlarından mücbir sebep halini kaldırdıklarını bildird..
Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Türkiye Doğu Akdeniz'de egemenliğimizi yıktı
Gündem

Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Türkiye Doğu Akdeniz'de egemenliğimizi yıktı

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Yunan egemenliğini yıktığını..
'Öldüğü' haberi gündeme bomba gibi düştü! Mesut Yılmaz'ın ailesinden açıklama
Siyaset

'Öldüğü' haberi gündeme bomba gibi düştü! Mesut Yılmaz'ın ailesinden açıklama

Dün öldüğüne yönelik haberler gündeme bomba gibi düşen eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili ailesinden açıklama geld..
Putin: Bizi buna zorladılar
Dünya

Putin: Bizi buna zorladılar

Rusya, ABD'nin 2002'de anti-balistik füze anlaşmasından çekilmesinin, kendilerini hipersonik silah geliştirmeye zorladığını söyledi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı