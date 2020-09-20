Emniyet paylaştı... Nereye park ederseniz aracınız çekilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan önemli paylaşımda, "Park etmeniz halinde aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta" başlığıyla araç sürücülerinin uygulamaması gereken park kuralları gösterildi. Yapılmaması gereken 9 hatalı park türünün belirtildiği grafikte, sürücülere gerekli kurallara uymadıkları takdirde ceza kesileceği belirtildi. Paylaşımda, trafik akışına engel olmayan 1. sıra parklarda sadece idari para cezasının uygulanacağı, araçların çekilmeyeceği ifade edildi. Paylaşılan grafikte, söz konusu noktalara park eden araçların ise çekileceği ve sürücülere 132 Türk Lirası ile 264 Türk Lirası arası değişen idari para cezasının uygulanacağı belirtili.