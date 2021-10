Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İsrail’in uyguladığı adaletsizlikler tüm dünyanın gözü önünde sahneleniyor. Buna dikkat çeken burada biz Kudüs dostlarını buluşturan, Hepimiz Meryemiz platformu bu anlamda çok kıymetli bir dayanışma örneği sergiliyor. Ben kendilerine bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Saygıdeğer hanımefendi, değerli katılımcılar; İsrail, 1967’den bu yana uluslararası hukuku hiçe sayarak yürüttüğü işgal politikası ve saldırılarla Filistin topraklarında tam bir utanç devleti olarak varlığını sürdürüyor. Filistin’i ve Filistinlileri destekleyen her oluşuma gönülden destek vermeye, ortak olmaya, içinde olmaya çalışıyoruz. Kudüs’te gece gündüz, yaz kış demeden, Mescid-i Aksa’yı bekleyen bu rabıt hanımlar gibi bizler de birer Meryem olmak üzere haksızlıklara itiraz etmeye devam ediyoruz haddimiz olmayarak. Filistinli kadınların arkasında duracak, onların haklı davasını tüm dünyaya taşımasına yardımcı olacağız her türlü platformda. Her türlü uluslararası platformda Filistin davasını, Filistin’in haklı davasını, Filistinli kadınların davasını dile getirmeye, savunmaya, gündem yapmaya devam edeceğiz. Alınan karar gereği uluslararası toplumdan nerede olurlarsa olsunlar Filistinli kadın mültecileri desteklemeleri ve haklarını hayatın her alanında korumalarını istedik. Toplantıda ayrıca sayın cumhurbaşkanımızın girişimleriyle kurulan İslam İş Birliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi’nin sunumunu da gerçekleştirdik. Saygıdeğer konuklar, kadınları güçlenmesi bizim açımızdan hem insan haklarının bir gereği hem de İslam dünyası olarak gelecek meselemizdir. Bunun için Türkiye olarak İslam dünyasındaki kadın potansiyelini hayata geçirme gayretini bugüne kadar kararlılık gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.