Emekliye intibak mecburiyeti: 17 milyon kişinin maaşı değişecek! İsa Karakaş o hesabı açıkladı
Emekli maaşları arasındaki fark ve prim ödeme adaleti tartışmaları yeniden alevlendi. 2000 yılı öncesinde emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin ardından gözler yıllardır bekleyen diğer emeklilere çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2000 sonrası emekliler için 2013 yılında verilen sözü hatırlatarak çarpıcı bir çağrıda bulundu. Karakaş'a göre en düşük emekli aylığına yapılan artışlar sorunu çözmeye yetmiyor; asıl ihtiyaç, milyonlarca emeklinin maaşını kapsayan kapsamlı bir intibak düzenlemesi.