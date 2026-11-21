'Bizi vurursanız Suudileri vururuz' demişlerdi... Kötü haber geldi!
Yemen’de kontrolleri altında tutulan limanın vurulması durumunda Suudi Arabistan’daki limanların tamamını hedef alacaklarını açıklayan Husilerden bugün sabah saatlerinde korkutan bir açıklama geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında Kızıldeniz kıyısında bulunan El-Muha Limanı'nın Suudi Arabistan tarafından hava saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü. Bu iddianın gerçek mi yoksa savaşı devam ettirmek için “acem oyunu mu” olduğu henüz bilinmiyor.