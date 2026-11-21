Sabah aç karnına limonlu su içmek faydalı mı zararlı mı? Kilo verdirir mi? Günde 1 bardak icerseniz...
Sabah aç karnına bir bardak limonlu su içmek konusunda dikkat edilmeli.. İşte sabah limonlu su içmenin faydaları ve zararları...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sabah aç karnına bir bardak limonlu su içmek konusunda dikkat edilmeli.. İşte sabah limonlu su içmenin faydaları ve zararları...
Sabah limonlu su içmek son yılların en popüler sağlık trendlerinden biri, ancak sanıldığı kadar masum olmayabiliyor. Sosyal medyada ve sağlık bloglarında özellikle kilo vermeye yardımcı olduğu iddiasıyla öne çıkan bu alışkanlık, doğru bilinen birçok yanlışı da beraberinde getiriyor. Acıbadem LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri’nden Diyetisyen Zehra Elban, limonlu suyun doğrudan kilo kaybı sağladığını gösteren belirgin bir araştırma bulunmadığını, ancak günlük su tüketimini artırdığı için dolaylı yoldan sağlığa katkı sağlayabileceğini söylüyor.
Elban, güne limonlu suyla başlamanın pek çok kişi için yaygın bir sabah rutini haline geldiğini belirtiyor: “Bazı insanlar limonun asidik yapısının yağ hücrelerini parçaladığına inanıyor, ancak bu iddiayı destekleyen bilimsel kanıtlar oldukça sınırlıdır. Limonlu suyun doğrudan kilo kaybı sağladığını gösteren belirgin bir araştırma bulunmamaktadır. Yine de, limonlu suyun günlük su tüketimini artırdığı için dolaylı yoldan sağlığa fayda sağladığı söylenebilir. Ancak, limonlu suyun, sade sudan daha fazla kilo kaybına yol açtığını gösteren bir çalışma yoktur.”
Elban’a göre yeterli su içmenin genel sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi var: “Yapılan araştırmalar, dengeli bir diyetle beraber günlük yeteri kadar su içmenin yağ yakımını artırabileceğini ve aşırı besin alımını engelleyebileceğini göstermektedir. 2019 yılında yapılan bir araştırma, su tüketimi arttıkça vücut ağırlığının ve vücut yağ kütlesinin azaldığını ortaya koymuştur. Bu nedenle, limonlu su içmek sağlıklı bireyler için güvenli ve sağlıklı bir alışkanlık olarak kabul edilebilir.” Benzer bir trend için sıcak su içmek kilo verdirir mi? yazımıza göz atabilirsiniz.
Elban, limonlu suyun özellikle diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birleştiğinde genel sağlığa katkı sağlayabileceğini belirtiyor: Günlük su alımını kolaylaştırır: Su içmeyi daha keyifli hale getirerek günlük tüketimin artmasına yardımcı olur. Sağlıklı alışkanlık kazandırır: Sabahları bir bardak limonlu su, düzenli su içme alışkanlığı kazandırabilir. Şekerli içeceklere alternatiftir: Düşük kalorili ve doğal bir alternatif olarak günlük şeker alımını sınırlamaya yardımcı olabilir. Cilt sağlığını destekler: İçerdiği C vitaminiyle, dengeli beslenmeyle birlikte cildi canlandırabilir.
Bağışıklığı destekler: C vitamini içeriği sayesinde dengeli beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirebilir, enerji seviyesini artırıp yorgunluk hissini azaltabilir. pH dengesi: Elban’a göre limonlu su alkali bir etki yaratarak pH dengesini düzenlemeye yardımcı olabilir; ancak hızlı içilmesi mideyi fazla asidik hale getirebileceği için yavaş içmek sindirim açısından daha uygun olabilir.
Limonlu su tüketiminde dikkat edilmesi gereken 5 risk 1. Diş minesine zarar verebilir Limonun yüksek asidik yapısı fazla tüketildiğinde diş minesini aşındırabilir. Riski azaltmak için limonlu suyu pipetle içmek ve ardından suyla gargara yapmak faydalı olabilir.
2. Reflü hastaları dikkat etmeli Limonlu su, asidik yapısı nedeniyle mide ekşimesi, göğüs ağrısı ve diğer gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) belirtilerini kötüleştirebilir. Tanı almamış olsa da hassas mideye sahip kişilerde mide ağrısı ya da rahatsızlığa yol açabilir; bu durumda miktarı sınırlamak faydalı olabilir.
3. Metabolizmayı hızlandırmaz Limonlu suyun metabolizmayı hızlandırma gibi mucizevi bir etkisi yok. Ancak düzenli su içmeyi teşvik ettiği için genel sağlığa faydalı. 4. Aşırı tüketimden kaçınılmalı Limonlu su şekerli içeceklere sağlıklı bir alternatif olsa da her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçmamak önemli.
5. Cilde etkisi kişiden kişiye değişebilir Limonlu su bazı kişilerde ciltte tahriş ya da alerjik reaksiyona yol açabilir. Ciltte reaksiyon görülürse kullanım miktarı azaltılmalı ya da tamamen bırakılmalı. Sık sorulan sorular Sabah aç karnına limonlu su içmek zayıflatır mı? Diyetisyen Zehra Elban’a göre limonlu suyun doğrudan kilo kaybı sağladığını ya da sade sudan daha fazla kilo verdirdiğini gösteren bir çalışma yok; ancak su tüketimini artırdığı için dolaylı katkı sağlayabiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23