Elban’a göre yeterli su içmenin genel sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi var: “Yapılan araştırmalar, dengeli bir diyetle beraber günlük yeteri kadar su içmenin yağ yakımını artırabileceğini ve aşırı besin alımını engelleyebileceğini göstermektedir. 2019 yılında yapılan bir araştırma, su tüketimi arttıkça vücut ağırlığının ve vücut yağ kütlesinin azaldığını ortaya koymuştur. Bu nedenle, limonlu su içmek sağlıklı bireyler için güvenli ve sağlıklı bir alışkanlık olarak kabul edilebilir.” Benzer bir trend için sıcak su içmek kilo verdirir mi? yazımıza göz atabilirsiniz.