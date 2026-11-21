Düzenlemenin yasalaşması halinde eczacıların yeşil pasaport alabilmesi için TEB'e bağlı odalara kayıtlı olmaları ve en az 15 yıllık kıdem şartını karşılamaları gerekecek. Ayırca teklifte 15 yıllık kıdemin yanı sıra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı da yer alıyor.İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifi Komisyon'a sevk edildi.