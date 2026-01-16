  • İSTANBUL
Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 5 bin liraya çıkıyor
Giriş Tarihi:

Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 5 bin liraya çıkıyor

Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış için hazırlanan düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesinde Meclis’ten geçmesi beklenirken, ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor.

17,7 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi düzenlemesinde sona gelindi. Buna göre Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiye tutarı yüzde 25 artırılarak 5 bin liraya çıkarılacak.

Emeklilere her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyelerinde beklenen rakam netleşti. AK Parti Grup Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen teknik görüşmeler mutabakatla sonuçlandı. Geçen yıl 4 bin lira olarak uygulanan ödemelerin, yeni dönemde yüzde 25 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

RAMAZAN'DA MECLİS'TE: Zammı içeren yasal düzenlemenin şubat ya da mart ayında Meclis gündemine alınması ve Ramazan Bayramı'ndan önce kanunlaştırılması bekleniyor. Düzenlemeden 17 milyon 720 bin emeklinin etkilenmesi öngörülüyor. Hazine'den ikramiyelere yapılan 1.000 liralık zammın karşılığı olarak, iki bayram dahil toplamda 35 milyar 440 milyon liralık ek kaynağın Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılacağı öğrenildi.

İKİ ANALİZ HAZIRLANDI: Hazine ve Maliye Bakanlığı, emekliler için iki maliyet analizi hazırladı. İlk analizde yüzde 20, ikincisinde yüzde 25'lik zammın maliyet oranları ele alındı. İlk senaryoda ikramiyenin 4 bin 800 liraya, ikinci çalışmada ise 5 bin liraya yükseltilmesi üzerinde duruldu. Yapılan istişareler neticesinde artış oranının asgari ücret zammı seviyesine yakın olması seçeneği benimsendi.

TABAN AYLIĞA KOMİSYON ONAYI: Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Alt sınır aylığını 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükselten düzenlemeden 4 milyon 917 bin kişi yararlanacak. Düzenleme kapsamında Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na toplamda 110,2 milyar liralık kaynak aktarılacak. Aynı paket içerisinde işverenlere yönelik asgari ücret desteği de netleşti. 2026 yılında işverenlere sigortalı başına günlük 42,33 lira, aylık ise 1.270 lira destek sağlanacak. İş dünyasına verilecek katkının aylık bazda 6,36 milyar lira, yıllık ise 76,37 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Teyo

Siyaset,bürokrasi ve hükümet ricaline yok yok,topla beleş böl bedava,biz gerici(!),yobaz(!)ız,Devletin işini bitirince şahsi mumunu yakan Hz.Ömeri arıyoruz.Hani nerede?Yoook yok.
