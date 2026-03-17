Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

Bankanın kampanyasına göre, 1- 31 Mart tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi yapılırken ayrıca 6 ay vadeli 50 bin liraya kadar kredi imkânı da sunuluyor. Fatura ödeme talimatlarına ek ödemeler, kredi kartı harcamalarına getirilen imkanlar ve mobil uygulama üzerinden yapılan işlemlerle birlikte bazı bankalarda promosyon rakamı 100 bin liraya kadar yükseldi. Bankaların emekli promosyonu ödemelerinde emekli maaşlarının seviyesi de etkili oluyor. Haberde Temmuz ayında maaşlara yapılması beklenen yeni zamla birlikte bankaların miktarı daha da yükseltmesinin beklendiği ifade edildi. Promosyon ödemesi almak için bankaya 3 yıl taahhüt verme zorunluluğu bulunuyor. Fakat süre dolmadan banka değiştirmenin de mümkün olduğu belirtildi. Kalan süreye denk gelen promosyon tutarının bankaya iade edilerek başka bir bankaya geçiş yapılabildiği aktarıldı.