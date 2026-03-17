Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı
Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini heyecanlandıran haber bankacılık sektöründen geldi. Kamu bankalarının başlattığı yüksek limitli promosyon atağına özel bankalar "100 bin TL" hamlesiyle karşılık verdi. Nakit promosyonların yanı sıra faizsiz kredi, fatura desteği ve ek ödüllerle birleşen paketler, emekli maaşını taşımak isteyenler için tarihi bir fırsata dönüştü. İşte Mart 2026 itibarıyla banka banka güncel promosyon tutarları ve şartları!

Foto - Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

Emekli promosyonlarında "rekor" çıtası Mart ayı itibarıyla 100 bin TL seviyesine dayandı. Bankalar arası rekabetin kızışmasıyla birlikte sadece nakit ödeme değil; faizsiz kredi, nakit avans ve chip-para gibi ek imkanlar birleştirilerek "mega paketler" oluşturulmaya başlandı. Temmuz ayında maaşlara yapılması beklenen yeni zam öncesi, bankalar 3 yıllık taahhüt karşılığında emeklileri kendi bünyesine katmak için kesenin ağzını açtı.

Foto - Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

Bankalar promosyon kampanyalarından yararlanan emeklilere ücretsiz HGS etiketi gibi ek hizmetlerle beraber faizsiz kredi gibi imkanlar da sunuyor.

Foto - Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

ATV Haber'de yer alan habere göre bankalarda genel düzeyde emekli promosyon ödemeleri 25 bin ve 31 bin TL arası değişiyor. Buna karşın bir bankanın ek fırsatlarla beraber promosyon ödemesi 100 bin liraya kadar varıyor. Kısa süre önce bir kamu bankası emekliler için başlattığı bir kampanyada 12 ay vadeli 40.000 TL faizsiz kredi, otomatik fatura talimatlarına 6.000 TL iade ve çeşitli imkanlarla birlikte emekliye toplamda 90 bin TL'ye ulaşan birçok imkan sunulmuştu.

Foto - Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

EMEKLİYE 100 BİN LİRALIK PROMOSYON Haberde görüşlerine yer verilen SGK / Vergi Uzmanı Murat Bal, "Kamu bankaları her zaman için lokomotif olmuştur. Kamu bankalarındaki bu yükselişle birlikte bir tane özel banka da buna karşılık verdi ve rekabet yarışına girdi" ifadelerini kullandı. Bal açıklamasının devamında "Vatandaşlarımızın promosyon seçimlerini yaparken iyi incelemeleri gerekiyor ve doğru tercihi yapmaları gerekiyor" dedi.

Foto - Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

Bankanın kampanyasına göre, 1- 31 Mart tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi yapılırken ayrıca 6 ay vadeli 50 bin liraya kadar kredi imkânı da sunuluyor. Fatura ödeme talimatlarına ek ödemeler, kredi kartı harcamalarına getirilen imkanlar ve mobil uygulama üzerinden yapılan işlemlerle birlikte bazı bankalarda promosyon rakamı 100 bin liraya kadar yükseldi. Bankaların emekli promosyonu ödemelerinde emekli maaşlarının seviyesi de etkili oluyor. Haberde Temmuz ayında maaşlara yapılması beklenen yeni zamla birlikte bankaların miktarı daha da yükseltmesinin beklendiği ifade edildi. Promosyon ödemesi almak için bankaya 3 yıl taahhüt verme zorunluluğu bulunuyor. Fakat süre dolmadan banka değiştirmenin de mümkün olduğu belirtildi. Kalan süreye denk gelen promosyon tutarının bankaya iade edilerek başka bir bankaya geçiş yapılabildiği aktarıldı.

Foto - Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI Bankanın internet sitesinde yer alan ifadelere göre kampanya şartları şu şekilde: AKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılan SGK emeklileri, Eşya güvence sigortasından 2.600 TL yerine sadece 1.000 TL'ye yararlanabileceklerdir.

Foto - Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami yüzde 25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatı da bankanın emeklilere sunduğu avantajlar arasında.

Foto - Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

Kampanya emekli maaşının bankaya aktarılan ay dahil 12 ay boyunca geçerli olacaktır. Market harcamaları için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Sağlık harcamalarınız için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Seçili Sektörler için her 3.000 TL harcamaya 300 TL toplam 3.000 TL olmak üzere aylık azami 6 Bin TL Bankkart Lira veriliyor. Yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.

Foto - Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı

PROMOSYON ALIRKEN BUNLARA DİKKAT! SGK ve Vergi Uzmanı Murat Bal, vatandaşları doğru tercih yapmaları konusunda uyarırken şu noktalara dikkat çekti: Taahhüt Süresi: Promosyon için 3 yıllık taahhüt zorunluluğu bulunuyor. Banka Değiştirme Hakkı: 3 yıl dolmadan banka değiştirilebilir; ancak eski bankadan alınan promosyonun kalan süreye denk gelen tutarı iade edilmelidir. Hizmet Kalitesi: Sadece nakit tutara değil; ücretsiz HGS, faizsiz kredi ve şube ağının yaygınlığı gibi kriterlere de bakılmalıdır.

Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi
Dünya

Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi

İngiltere'deki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait RAF Fairford Hava Üssü'nde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. İran'a saldırılarda görev a..
Barzani'den dikkat çeken açıklama! Fırsatçılara izin vermeyin
Dünya

Barzani'den dikkat çeken açıklama! Fırsatçılara izin vermeyin

KDP Başkanı Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat hükümetine sorunları çözmek için diyalog çağrısı yaparak, krizleri derinle..
İran 12 saat ara verdi! Tekrar düğmeye bastılar
Dünya

İran 12 saat ara verdi! Tekrar düğmeye bastılar

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından İran, yaklaşık 12 saatlik aranın ardından İsrail’e yeniden füze ateşledi. Birçok kentte sirenler ça..
"Bir maaşa otomobil" kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'
Avrupa

“Bir maaşa otomobil” kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'

Avrupa’ya giderken “Türkiye kaybetti” paylaşımı yapan, bir aylık maaş ile otomobil alındığını sanan kitle yine hüsrana uğradı. Almanya'da to..
Mısır'dan ortak Arap gücü çağrısı!
Dünya

Mısır'dan ortak Arap gücü çağrısı!

Mısır, bölgede artan askeri gerilim karşısında Arap ülkelerinin ortak savunma mekanizmalarını güçlendirmesi ve Arap ulusal güvenliğini koruy..
Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde
Gündem

Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyuldu. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık eki..
