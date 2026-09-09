Emeklilikte yeni dönem: Çok çalışan çok maaş alacak
Hükümetin 2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP) ile sosyal güvenlik sistemine tarihi neşter vuruluyor! Yıllardır emeklilik şartlarını doldurduğu halde çalışmaya devam eden vatandaşların maaşlarında yaşanan yüzde 30'a varan rekor düşüş skandalı nihayet son buluyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'ın gündeme taşıdığı dev reform paketiyle; sistemde fazla kalanlara yüzde 30'luk ceza uygulaması kaldırılıyor, ilave çalışma yılları için prim teşviki getiriliyor ve çok çalışan sigortalının yüksek emekli aylığıyla ödüllendirileceği adil bir dönemin kapıları aralanıyor.