24 yılda nereden nereye: 2 havalimanı 2002’yi 2’ye katladı

SABİHA GÖKÇEN’DE 33 MİLYON 156 BİN 610 YOLCU TRAFİĞİNE HİZMET VERİLDİ: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12 bin 413, dış hatlarda 15 bin 530 olmak üzere toplamda 27 bin 943’e ulaştı, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 2 milyon 329 bin 411, dış hatlarda 2 milyon 812 bin 633 olmak üzere toplamda 5 milyon 142 bin 44 oldu.” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 8 aylık süreçte iç hatlarda 84 bin 77, dış hatlarda 104 bin 756 olmak üzere toplamda 188 bin 833 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 15 milyon 261 bin 922, dış hatlarda 17 milyon 894 bin 688 olmak üzere toplamda 33 milyon 156 bin 610 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin Ağustos’ta 2 bin 594, 8 aylık dönemde ise 17 bin 903 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.