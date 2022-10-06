Emeklilik ile ilgili flaş detay! SGK yeni hak getirdi, büyük fırsat

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. SGK emeklilik ilgili düğmeye bastı. Emeklilik ile ilgili yeni hak getirildi. Emekli olamayıp da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK), geçmişte ödediği sigorta primlerini toptan alarak, sigorta ile ilişkisi kesilenler yeniden sigortalı olabilecek. SGK, toptan ödemenin ihyası işlemleri ile ilgili yaşanan sorunlara ve tereddütlere, yayınladığı bir yazı ile açıklık getirdi. Açıklama ile emekli olamayanlara da emeklilik yolu açılmış oldu. İşte emekli olmak isteyen vatandaşı ilgilendiren detaylar...