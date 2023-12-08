  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teşkilat’ta flaş gelişme! Herkesi şok etti: Ağızlar bir karış açık kalacak…

Ramazan Kurtoğlu 'Tarla alın tarla' diyordu! Vatandaşa talih kuşu kondu, telefon fiyatına arsa satılacak

Hükümetten doğalgaz faturası kararı! 188 lira oldu

Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu 1 Ocak tarihine kadar yapmayan 268 TL ödeyecek

Araç muayenelerinde flaş gelişme! TÜVTÜRK, o paraları kuruşu kuruşuna iade edecek

Herkesin tanıdığı 3 enerji şirketine kayyım atandı! Devleti zarara uğrattıkları rakam herkesi şok etti

200 bin lirası olan, tatil bölgesinde tapu sahibi olacak! Resmen kapış kapış gidecek! İşte dev kampanyanın ayrıntıları

Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın
Ekonomi
10
Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

2023-12-08 15:10:29
Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında emeklileri sevindirecek haberi açıkladı.

#1
Foto - Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin flaş açıklamada bulundu.

#2
Foto - Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

7 milyonun üzerinde emeklinin gözü yıl sonu yapılacak olan maaş zammında. Pek çok uzman isimler net rakam tahminlerini paylaşıyor.

#3
Foto - Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

En düşük emekli aylıklarının seçim nedeniyle 10 bin TL’ye tamamlanacağı çoğu uzman isim tarafından belirtiliyor.

#4
Foto - Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

Bunlardan biri olan Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube’daki canlı yayınında emekli aylıklarındaki yeni beklentilerini açıkladı.

#5
Foto - Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

İşte tüm detaylar...

#6
Foto - Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

Erdursun, enflasyon farkı yüzde 38 açıklanarak en düşük emekli aylıklarını 10 bin TL’ye hükümetin tamamlayacağını fakat hükümetin fiyatı yükseğe çekeceğini açıkladı.

#7
Foto - Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

Erdursun, “Emekli aylıklarına vatandaştan bir tepki gelirse hükümet Ocak ya da Şubat’ta bir iyileştirme yapabilir. Örnek olarak çalışan emekliye 5 bin TL ‘vermiyoruz’ dediler sonra gelen tepkilerle vermeye başladılar. Hükümetin en düşük emekli aylıklarını 10 bin TL üzerine çıkaracağını öngörüyorum.” dedi.

#8
Foto - Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

Erdursun, memurlara Temmuz ayında verilen 8 bin 77 TL’nin tüm emeklilere verilmesi gerektiğini belirtirken, “Memurlara Temmuz ayında verilen 8 bin 77 TL tüm emeklilere verilerek, ek yüzde 38 zam ile beraber en düşük emekli aylıkları 17 bin veya 18 bin bandında olur. Bu olmak zorunda çünkü vatandaş bunu istiyor.” ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

Eyleminiz batsın!
Gündem

Eyleminiz batsın!

İstanbul'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan AGD üyeleri, "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları attı.
Cübbeli mesleğini açıkladı... Meğer o?
Sosyal Medya

Cübbeli mesleğini açıkladı... Meğer o?

Mesleğini açıklayan Cübbeli Ahmet Hoca “Ben Youtuberim” dedi. YouTube aylık gelirini 55 bin olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, ayrıca kit..
Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...
Ekonomi

Altın piyasasında kıyamet kopacak! Merkez bankaları ton ton altın alırken kuyumcular gram altın için 200 TL uyarısı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 947 bin liraya yükselirke..
İYİ Partili Başkan istifa etti! 'Kapalı kapılar arkasındaki hesapları kabul etmiyoruz'
Siyaset

İYİ Partili Başkan istifa etti! 'Kapalı kapılar arkasındaki hesapları kabul etmiyoruz'

İYİ Parti'de yaşanan istifa furyasına bir kişi daha eklendi. İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, görevinden istifa ettiğini açıkladı...
Ümit'ten Meral'e FETÖ bombası
Gündem

Ümit'ten Meral'e FETÖ bombası

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 'İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Bunun için çok üzgünü..
Köpek resmen konuştu
Sosyal Medya

Köpek resmen konuştu

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kadının köpeğine "I love you" dedirtmeye çalıştığı anları paylaştı. Köpek resmen kadının istediği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23