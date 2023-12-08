2023-12-08 15:10:29 Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay
Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında emeklileri sevindirecek haberi açıkladı.
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Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında emeklileri sevindirecek haberi açıkladı.
Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin flaş açıklamada bulundu.
7 milyonun üzerinde emeklinin gözü yıl sonu yapılacak olan maaş zammında. Pek çok uzman isimler net rakam tahminlerini paylaşıyor.
En düşük emekli aylıklarının seçim nedeniyle 10 bin TL’ye tamamlanacağı çoğu uzman isim tarafından belirtiliyor.
Bunlardan biri olan Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube’daki canlı yayınında emekli aylıklarındaki yeni beklentilerini açıkladı.
İşte tüm detaylar...
Erdursun, enflasyon farkı yüzde 38 açıklanarak en düşük emekli aylıklarını 10 bin TL’ye hükümetin tamamlayacağını fakat hükümetin fiyatı yükseğe çekeceğini açıkladı.
Erdursun, “Emekli aylıklarına vatandaştan bir tepki gelirse hükümet Ocak ya da Şubat’ta bir iyileştirme yapabilir. Örnek olarak çalışan emekliye 5 bin TL ‘vermiyoruz’ dediler sonra gelen tepkilerle vermeye başladılar. Hükümetin en düşük emekli aylıklarını 10 bin TL üzerine çıkaracağını öngörüyorum.” dedi.
Erdursun, memurlara Temmuz ayında verilen 8 bin 77 TL’nin tüm emeklilere verilmesi gerektiğini belirtirken, “Memurlara Temmuz ayında verilen 8 bin 77 TL tüm emeklilere verilerek, ek yüzde 38 zam ile beraber en düşük emekli aylıkları 17 bin veya 18 bin bandında olur. Bu olmak zorunda çünkü vatandaş bunu istiyor.” ifadelerini kullandı.
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