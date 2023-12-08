Emeklilere sevinçten göbek attıracak haber! Vay vay vay

Erdursun, memurlara Temmuz ayında verilen 8 bin 77 TL’nin tüm emeklilere verilmesi gerektiğini belirtirken, “Memurlara Temmuz ayında verilen 8 bin 77 TL tüm emeklilere verilerek, ek yüzde 38 zam ile beraber en düşük emekli aylıkları 17 bin veya 18 bin bandında olur. Bu olmak zorunda çünkü vatandaş bunu istiyor.” ifadelerini kullandı.