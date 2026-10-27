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Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

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Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

Milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak olan zam haberini beklerken bir yandan da bankaların promosyonlarını takip ediyor. emekliler için promosyon ödemeleri ek bir gelir kapısı oldu. Kamu bankaları ve özel bankalar emekli promosyonları için kesenin ağzını açtı. Emeklinin aldığı maaşa göre ödenecek promosyon tutarı da değişebiliyor. SSK, Bağkur emeklisinin bankaların ekim ayı promosyon kampanyalarından yararlanabilmesi için sadece 4 gün kaldı. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili tüm ayrıntılar…

#1
Foto - Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

Emekli banka promosyonları 4a,4b,4c emeklileri tarafından sık sık takip ediliyor. 2027 Ocak ayında emekli maaş zamları için tahminler peş peşe açıklanırken promosyon ödemeleri de zamma göre yeniden şekillenecek. Sabah’ta yer alan habere göre, Ekim ayının bitmesine 3 gün kala promosyon kampanyaları yeniden araştırılmaya başlandı.

#2
Foto - Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

OCAK AYI EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylelikle SSK, Bağkur emeklisi maaşlarına yansıyacak toplam enflasyon yüzde 5,57 olarak kaydedildi.

#3
Foto - Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

Ekonomistlerin enflasyon hesaplamalarına göre 6 aylık zam oranı yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında değişecek. Yıl sonu enflasyon tahminleri arasından en çok telaffuz edilen yüzde 28 oranı. 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 28 gelmesi halinde maaş zamlarına yansıtılacak oran SSK, Bağkur emeklisi için yüzde 8,70 olacak.

#4
Foto - Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU? Bankaları promosyonları ekim kampanyaları 1 Kasım tarihinde sona erecek. Bazı bankalarda promosyon ödemeleri 30 bin TL'ye kadar çıkarken kasım ayında kampanyaların güncellenmesi bekleniyor. Maaşlarını taşıyarak aynı bankada 3 yıl kalmaya söz veren emekliler için bankalar promosyon haricinde farklı avantajlar da sunabiliyor.

#5
Foto - Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

İŞTE GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARI! ZİRAAT BANKASI: Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kredi, nakit avans ve Bankkart avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve 25 bin TL'ye kadar 3 ay taksitli faizsiz nakit avans imkanı sağlanıyor. Nakit promosyon ve diğer fırsatların birlikte değerlendirilmesiyle toplam kampanya avantajı 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

#6
Foto - Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

VAKIF KATILIM: Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşımayı tercih edenlere gelir düzeyine göre nakit promosyon imkanı sağlıyor. Aylık maaş kademesine bağlı olarak değişen ödemeler 8 bin 750 TL'den başlarken en yüksek promosyon tutarı 25 bin TL'ye ulaşıyor.

#7
Foto - Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

KUVEYT TÜRK: Kuveyt Türk'te emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş aralığına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon veriliyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla birlikte emeklilerin kampanyadan sağlayabileceği toplam ödeme 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

#8
Foto - Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

TÜRKİYE FİNANS: Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 13 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen promosyon ve ek ödeme fırsatları sunuyor. En yüksek tutara ulaşabilmek için iki otomatik fatura talimatı verilmesi, Yedek Hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL'lik alışveriş gerçekleştirilmesi gerekiyor. Banka, yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren emeklileri de ödüllendiriyor. Maaşını taşıyan her yeni emekli yakını için 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor. Böylece tüm koşulları karşılayan emekliler için toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

#9
Foto - Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün

ALBARAKA TÜRK: Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ana promosyonun yanı sıra kampanya kapsamındaki ek fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Alınacak ödeme, maaş kademesiyle birlikte tamamlanan ek kampanya koşullarına göre şekilleniyor.

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