Emekliler dikkat! 30 bin lira ek gelir için son 4 gün
Milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak olan zam haberini beklerken bir yandan da bankaların promosyonlarını takip ediyor. emekliler için promosyon ödemeleri ek bir gelir kapısı oldu. Kamu bankaları ve özel bankalar emekli promosyonları için kesenin ağzını açtı. Emeklinin aldığı maaşa göre ödenecek promosyon tutarı da değişebiliyor. SSK, Bağkur emeklisinin bankaların ekim ayı promosyon kampanyalarından yararlanabilmesi için sadece 4 gün kaldı. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili tüm ayrıntılar…