  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
Emekli zammı 2022 son dakika! En düşük Bağkur, Tarım işçisi, SGK emekli zammı ne kadar 2022?

2021-10-18 16:49:48
Emekli zammı 2022 son dakika! En düşük Bağkur, Tarım işçisi, SGK emekli zammı ne kadar 2022?

Milyonlarca emekli, "2022 yılında yeni emekli maaşı ne kadar olacak" sorusuna yanıt arıyor. 2021 yılının ikinci yarısını gösteren 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı için belirteç olacak. 2022 Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Bağkur emeklisine ne kadar zam yapılacak? 2022 Bağkurlu emekli zam oranı ne olur? SGK işçi emeklisi ne kadar zam alacak? 2022 SGK işçi emeklisine ne kadar zam yapılacak? 2022 Bağkur tarım emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? soruları da yine 2022 yılına yaklaşılmasıyla birlikte merak edilir oldu.

#1
Foto - Emekli maaşları ne kadar olacak? 2022’de emekliye ne kadar zam yapılacak? soruları hem yıl sonuna yaklaşılması hem de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılının ikinci altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklıyor olması hasebiyle milyonlarca emekli tarafından araştırılmakta. 2021’in ikinci altı ayında enflasyon ne kadar olur? Ekonomistlerle yapılan ekim ayı anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak.

Emekli maaşları ne kadar olacak? 2022’de emekliye ne kadar zam yapılacak? soruları hem yıl sonuna yaklaşılması hem de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılının ikinci altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklıyor olması hasebiyle milyonlarca emekli tarafından araştırılmakta. 2021’in ikinci altı ayında enflasyon ne kadar olur? Ekonomistlerle yapılan ekim ayı anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak.

#2
Foto - En düşük Bağkur, Tarım işçisi, SGK emekli zammı ne kadar 2022? Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SGK'lılarda 2.624 TL’den 2.846 TL’ye, 2000'den sonra emekli olan SGK'lılarda 1.626 TL’den 1.764 TL’ye çıkacak.

En düşük Bağkur, Tarım işçisi, SGK emekli zammı ne kadar 2022? Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SGK'lılarda 2.624 TL’den 2.846 TL’ye, 2000'den sonra emekli olan SGK'lılarda 1.626 TL’den 1.764 TL’ye çıkacak.

#3
Foto - En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar mı olacak? Milyonlarca emekli 2022 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını hesaplamaya çalışırken, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 2022 yılı emekli zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Hak-İş Başkanı Arslan’ın 2022 emekli zammı teklifi milyonlarca SGK, Bağkur, memur emeklisini heyecanlandırdı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 2022’de emekli maaşı en düşük ne kadar olacak? İşte Mahmut Arslan’dan 2022 emekli maaşı zam oranı açıklaması:

En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar mı olacak? Milyonlarca emekli 2022 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını hesaplamaya çalışırken, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 2022 yılı emekli zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Hak-İş Başkanı Arslan’ın 2022 emekli zammı teklifi milyonlarca SGK, Bağkur, memur emeklisini heyecanlandırdı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022? 2022’de emekli maaşı en düşük ne kadar olacak? İşte Mahmut Arslan’dan 2022 emekli maaşı zam oranı açıklaması:

#4
Foto - Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler Kasım ayında başlayacak ve Aralık ayının son haftasında sona erecek. Milyonlarca asgari ücretlinin yanında yine bir o kadar da emekli 2022 maaşlarına yapılacak zam oranını araştırır oldu. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 2022 yılı asgari ücretine gelecek olan zammın emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini ifade ederek,

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler Kasım ayında başlayacak ve Aralık ayının son haftasında sona erecek. Milyonlarca asgari ücretlinin yanında yine bir o kadar da emekli 2022 maaşlarına yapılacak zam oranını araştırır oldu. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 2022 yılı asgari ücretine gelecek olan zammın emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini ifade ederek," En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” dedi.

#5
Foto - Bağkur ve SGK emeklisine ne kadar zam yapılacak 2022? Memur maaşlarına yapılan zammın memur emeklilerine yansıtılmasını hatırlatan Arslan,

Bağkur ve SGK emeklisine ne kadar zam yapılacak 2022? Memur maaşlarına yapılan zammın memur emeklilerine yansıtılmasını hatırlatan Arslan," Memur emeklilerine nasıl ki toplu sözleşme zammı yansıtılıyorsa aynı şekilde komisyondaki asgari ücret zammı da diğer emeklilerin aylıklarına yansıtılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” diye konuştu.

#6
Foto - Asgari ücret artışlarını büyük işletmelerin kolay göğüslediğini belirten Arslan, küçük ve orta boy işletmelerle esnaf kesiminin ise doğrudan etkilendiğini, bu nedenle asgari ücret zamlarına en büyük itirazın her dönem TOBB'dan geldiğini söyledi. Arslan, kırılgan bir yapıda borçlanmayla işlerin yürüdüğü bir ülkede sorunları çözmenin zor olduğunu, işverenlerin daha fazla üzerine gidilmesi halinde işsizlik riskinin arttığını ifade etti.

Asgari ücret artışlarını büyük işletmelerin kolay göğüslediğini belirten Arslan, küçük ve orta boy işletmelerle esnaf kesiminin ise doğrudan etkilendiğini, bu nedenle asgari ücret zamlarına en büyük itirazın her dönem TOBB'dan geldiğini söyledi. Arslan, kırılgan bir yapıda borçlanmayla işlerin yürüdüğü bir ülkede sorunları çözmenin zor olduğunu, işverenlerin daha fazla üzerine gidilmesi halinde işsizlik riskinin arttığını ifade etti.

#7
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Merkez Bankasının tahminlerine göre bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin edilirken yüzde 22-23 civarında bir zam olabileceği beklentisi üzerinde duruluyor. Enflasyon beklendiği gibi yüzde 16 olarak gerçekleşirse, 2022 yılında asgari ücretin brüt 4 bin 364,50 lira, net olarak ise net 3 bin 447,50 lira olması tahmin ediliyor.

Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Merkez Bankasının tahminlerine göre bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin edilirken yüzde 22-23 civarında bir zam olabileceği beklentisi üzerinde duruluyor. Enflasyon beklendiği gibi yüzde 16 olarak gerçekleşirse, 2022 yılında asgari ücretin brüt 4 bin 364,50 lira, net olarak ise net 3 bin 447,50 lira olması tahmin ediliyor.

Fransız tarihçiden Türkiye çıkışı! Macron'u yaktı...
Siyaset

Fransız tarihçiden Türkiye çıkışı! Macron'u yaktı...

Dikkat çeken bir blog yazısı yayınlayan Fransız tarihçi Jean-Pierre Filiu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye karşı takıntısı nedeniy..
Suudi Arabistan ve ABD askerleri sahaya indi!
Dünya

Suudi Arabistan ve ABD askerleri sahaya indi!

Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de, "seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak amacıyla" 10 sürecek ortak tatbikat düzenliyor...
Otomobil devi Türkiye'de üretip dünyaya satacak
Otomotiv

Otomobil devi Türkiye'de üretip dünyaya satacak

Ford ve Volkswagen'in ikizleri Caddy/Tourneo Connect Polonya'da, Ranger/Amarok G. Afrika'da, Transit/Transporter Gölcük'te üretilip dünyaya ..
Özdemir Bayraktar vefat etti
Gündem

Özdemir Bayraktar vefat etti

Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti.
İmamoğlu HDP'lilerle takılırken, İstanbullular isyan etti!
Siyaset

İmamoğlu HDP'lilerle takılırken, İstanbullular isyan etti!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP'lilerle birlikte sergi açılışı yaparken, İstanbullular yaşanan ulaşım çilesi nedeniyle isyan etti...
Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti
Gündem

Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Erdoğan harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddialarına ilişkin Ankara Cum..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay