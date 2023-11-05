2023-11-05 17:34:33 Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar
Emekli ve memur zammı için 4 aylık fark refah payı hariç belli oldu. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı için açıklamada bulundu. 'Emekliye zam ve memur zammı ne kadar olacak' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ocak zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları zammı başta olmak üzere bütün kalemlerde ödemeler artacak. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 4 aylık fark kesinleşti. Böylece meslek meslek emekli maaşı ve memur maaşları tablosu da netleşti. İşte yeni maaş tablosu...