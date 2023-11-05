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Ekonomi
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Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

2023-11-05 17:34:33
Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Emekli ve memur zammı için 4 aylık fark refah payı hariç belli oldu. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı için açıklamada bulundu. 'Emekliye zam ve memur zammı ne kadar olacak' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ocak zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları zammı başta olmak üzere bütün kalemlerde ödemeler artacak. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 4 aylık fark kesinleşti. Böylece meslek meslek emekli maaşı ve memur maaşları tablosu da netleşti. İşte yeni maaş tablosu...

#1
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşmesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, “SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonu itibarıyla yüzde 37,75’lik zam söz konusu oldu. Memur ve memur emeklileri içinse bu oran 49,96 olarak gerçekleşecek” dedi.

#2
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı ekimde aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı da böylece netleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,40, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu

#4
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zamlar hakkında açıklamalarda bulundu. Ekim ayı itibarıyla TÜİK enflasyon oranları açıklanmasıyla, emekliler ve memurlar için 4 aylık enflasyon toplamı netleştiğini söyleyen Karakaş, “Refah payı hariç sadece ekim ayını baz aldığımızda kümülatif olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 29,40 oranında bir zam geleceği kesinleşti.

#5
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Memur ve memur emeklilerine de baktığımız zaman yüzde 15’lik toplu sözleşme oranı olduğu için daha yüksek bir zam geleceğini görüyoruz. Dolayısıyla yüzde 40,39’luk zam oranı şimdiden hem memurların hem de hem de memur emeklilerinin cebinde” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Karakaş, Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65 olduğunu, Merkez Bankası’nın da doğrultuda en yüksek beklentiyi yüzde 68, en düşük beklentiyi de yüzde 65 olarak açıkladığını belirtti.

#7
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Yıl sonu için emeklilere gelecek muhtemel zam oranlarına enflasyon beklentilerine belirleneceğini hatırlatan Karakaş, “Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılsonu itibarıyla yüzde 37,75’lik zam söz konusu oldu. Memur ve memur emeklileri içinse bu oran 49,96 olarak gerçekleşecek.

#8
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Eğer Merkez Bankasının beklenti anketlerindeki en yüksek sonuç gerçekleşirse yani yüzde 68’lik bir enflasyon gerçekleşirse bu durumda emeklilerin alacağı zam daha yüksek olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 40,30 zam alacak, memur ve memur emeklileri de yüzde 52, 20 oranında zam alacak” diye konuştu.

#9
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

-Emeklilerinin zam oranları sadece enflasyon oranıyla belli olmadığını da sözlerine ekleyen Karakaş, enflasyon oranlarının yanı sıra refah payının verilmesinin de söz konusu olduğu söyledi. Geçen sene aynı dönemde yapılan refah payını hatırlatan Karakaş, geçen yıl aralık ayı itibarıyla baz alınan 6 aylık enflasyonun yüzde 15,4 oranında gerçekleşmesine rağmen, yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve yüzde 14,6 oranında refah payının verildiğini vurguladı.

#10
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Yıl sonunda belirlenecek olan açlık sınırının verilecek zamlarda önemli bir kıstas olduğunu ve tüm etkenlerin göz önünde bulundurulması halinde zam oranlarının daha da artacağını söyleyen Karakaş, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, yüzde 65’lik yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulması halinde yüzde 37,75 yerine en az yüzde 50 zam alacağını söyleyebiliriz. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 olan rakamın da yüzde 50 seyyanen zam yapılması halinde en az 11 bin 250 lira olması gerekiyor” diye konuştu.

#11
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Memur emeklisinin, şu anki en düşük aylığının 9 bin 876 lira olduğunu da kaydeden Karakaş, “Memurlara verilecek seyyanen zammın aynen memur emeklilerine de verileceği de söylenmişti. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman hükümetin refah payıyla birlikte verilecek zammın yüzde 65 oranında olacağını söyleyebiliriz.

#12
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI HESAPLARI Memur: 30,910 Memur emeklisi: 13 865

#13
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

MEMUR MAAŞLARI Şube Müdürü (Üniversite Mezunu 1/4) Temmuz: 32.438 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 45.540 Memur (Üniversite Mezunu 9/1) Temmuz: 22.926 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 32.186

#14
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Uzman Öğretmen 1/4 Temmuz: 29.525 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 41.450 Öğretmen 1/4 Temmuz: 26.642 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 37.403 Başkomiser 1/3 Temmuz: 32.613 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 45.785

#15
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Polis Memuru 8/1 Temmuz: 29.512 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 41.432

#16
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Uzman Doktor 1/4 Polis Memuru 8/1 Temmuz: 29.512 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 41.432 Uzman Doktor 1/4

#17
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Mühendis (1/4) Temmuz: 33.109 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 46.482 Teknisyen (Lise Mezunu 11/1) Temmuz: 23.525 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 33.027 Profesör 1/4 Temmuz: 48.111 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 67.543 Araştırma Görevlisi 7/1

#18
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Temmuz: 31.750 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 44.574

#19
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Vaiz Temmuz: 27.608 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 38.759 Avukat 1/4 Temmuz: 31.549 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 44.292

#20
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Müsteşar 1/1 Temmuz: 35.911 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 50.415 Genel Müdür 1/1 Temmuz: 31.784 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 44.622 Şube Müdürü (Üniversite Mezunu 1/4) Temmuz: 12.473 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 17.511

#21
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Müsteşar 1/1 Temmuz: 35.911 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 50.415 Genel Müdür 1/1 Temmuz: 31.784 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 44.622 Şube Müdürü (Üniversite Mezunu 1/4) Temmuz: 12.473 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 17.511

#22
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 Temmuz: 20.941 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 29.399 Başkomiser 1/4 Temmuz: 14.791 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 20.765 Polis Memuru 1/4 Temmuz: 17.791 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 20.765

#23
Foto - Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Hemşire (Lisans 1/4) Temmuz: 14.791 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 20.765 Mühendis (1/4) Temmuz: 14.810 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 20.792

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